Opel e DS: le auto prodotte a Melfi saranno le future top di gamma

Vi abbiamo scritto nei giorni scorsi dell’indiscrezione di Automotive News che ha anticipato che tra le 4 nuove auto elettriche che saranno prodotte in futuro a Melfi ci saranno due auto di DS e una di Opel. A quanto pare tra queste auto vi saranno le due future top di gamma di Opel e DS Automobiles. Per quanto riguarda la casa automobilistica francese ci riferiamo a quella che si dovrebbe chiamare DS 9 Crossback.

Opel Insignia e DS 9 Crossback potrebbero essere le future auto che Stellantis produrrà a Melfi

Si tratterà di un SUV di segmento E ispirato al prototipo Aero Sport Lounge Concept. La sua versione di produzione potrebbe essere chiamata DS 9 Crossback E-TENSE e a quanto pare si tratterà di un crossover con un profilo simile a una coupé molto vicino nell’approccio all’Audi e-tron Sportback.

Questo modello arriverà sul mercato nel 2024, mentre nel 2025 sarà seguito dal fratello Opel, che sostituirà la veterana Insignia. Non è ancora chiaro se questa vettura, il cui codice interno è OV85, manterrà il nome Insignia ma secondo alcuni potrebbe anche avere un nome diverso. In questo caso sono in molti a scommettere sul nome di Opel Monza.

All’interno dell’offerta di Opel, Insignia-e/Monza-e sarà un gradino sopra il Manta-e, un crossover sportivo con un approccio simile ma leggermente più piccolo (segmento D). Sia la DS che la Opel saranno basate sulla piattaforma modulare STLA Medium, chiamata a sostituire l’attuale EMP2 utilizzata in modelli come la Peugeot 3008.

La piattaforma STLA Medium coprirà i segmenti C (compact), D (family) ed E (executive), pertanto, su di essa siederanno veicoli di lunghezza compresa tra 4,35 e 5 metri. Le sue batterie avranno una capacità compresa tra 87 e 104 kWh, mentre la sua autonomia massima sarà di 700 km WLTP . Inizialmente, avrà versioni con trazione integrale.

Inolte come vi abbiamo anticipato in altri articoli, lo stabilimento Stellantis di Melfi produrrà anche altri due modelli: il sostituto della DS 7 Crossback (codice D74), che sarà lanciato sul mercato a fine 2025, e la nuova Lancia Aurelia (codice L74), prevista per il 2026.

