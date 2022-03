Opel e DS: due auto elettriche saranno costruite a Melfi

Arrivano novità importanti per Stellantis. A quanto pare infatti il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares produrrà in Italia nuove auto completamente elettriche per i marchi DS e Opel a partire dal 2024, secondo i documenti visti da Automotive News Europe nelle scorse ore. I modelli in questione saranno costruiti nello stabilimento di Melfi dove attualmente il gruppo produrre Jeep Renegade, Fiat 500X e Jeep Compass.

A Melfi Stellantis produrrà due nuovi modelli elettrici di Opel e DS Automobiles

La produzione dovrebbe iniziare entro la fine del 2024 per il modello DS, nome in codice interno D85 e potenzialmente chiamato DS 9 Crossback, come mostrano le richieste ai fornitori. Il modello dovrebbe essere una fastback a cinque porte di medie dimensioni con una posizione di seduta più alta simile nelle proporzioni alla Citroen C5 X lunga 4800 mm e costruita in Cina.

Questa auto della casa automobilistica transalpina sarebbe seguita all’inizio del 2025 dal progetto OV85, un modello gemello della DS 9 che sostituirà la Opel Insignia. Le vetture saranno basate su una nuova piattaforma denominata STLA Medium.

Progettata per veicoli premium e definito da Stellantis come “BEV by design”, il che significa che è stato concepito principalmente per veicoli alimentati a batteria, ma potrebbe anche essere alla base di varianti a combustione interna nei mercati e nelle regioni che lo richiederebbero.

Nell’annunciare un nuovo investimento per Melfi nel giugno 2021, Stellantis ha affermato che quattro nuovi modelli assegnati lì saranno completamente elettrici.

Gli altri due modelli previsti per Melfi sono un sostituto completamente elettrico del SUV compatto DS 7 Crossback, con il nome in codice interno di D74, a fine 2025 e un modello gemello per Lancia che forse si chiamerà Lancia Aurelia.

Dunque saranno queste le famose 4 auto che saranno costruite a Melfi nella cosiddetta Super linea di cui vi abbiamo parlato diverse volte in passato. Infatti già dallo scorso anno c’erano delle voci in proposito.

