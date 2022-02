Opel Insignia: richiamati 572 mila esemplari in tutto il mondo

Arrivano importanti novità dalla Germania per il marchio Opel. Il 4 febbraio 2022, in Germania Opel ha pubblicato un richiamo per la Opel Insignia Type A prodotte da dicembre 2007 a luglio 2013 tramite la Federal Motor Transport Authority (KBA). A quanto pare, i tiranti sull’asse posteriore di questi modelli del brand di Stellantis devono essere controllati su ben 571.942 veicoli in tutto il mondo. In Germania sono 112.738 le auto interessate da questo richiamo.

Richiamate quasi 572 mila unità di Opel Insignia per un problema ai tiranti dell’asse posteriore

Federal Motor Transport Authority (KBA), elenca 10 casi in Germania in cui i bracci dei tiranti si sono rotti. Finora, non sono stati segnalati incidenti che abbiano provocato danni materiali o fisici a persone a causa del difetto. Lo ha affermato un portavoce del produttore tedesco che fa parte del gruppo Stellantis.

In Germania tutti i proprietari delle Opel Insignia interessate dal richiamo riceveranno presto comunicazione mediante raccomandata dalla KBA e saranno invitati a visitare l’officina. In officina saranno controllati i tiranti ed eventualmente sostituiti se necessario. Opel prevede una durata di circa una decina di minuti per il controllo. Ovviamente nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del componente allora il tempo d’attesa sarà maggiore.

Alla Federal Motor Transport Authority, il richiamo è conosciuto con il numero di riferimento 011476. Opel sta effettuando il richiamo con il codice E202004350 (20-P-143) OYZ. Per il momento non siamo a conoscenza di altre informazioni relative a questo richiamo. Vedremo dunque se arriveranno ulteriori novità a proposito di questo richiamo che interessa quasi 572 mila unità di Opel Insignia.

