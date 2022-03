Stellantis lancerà 6 nuove auto in Brasile entro la fine del 2022

Stellantis è molto attivo in Brasile, un paese in cui grazie in particolare a Fiat e Jeep le cose per il gruppo automobilistico vanno molto bene. Nel 2022 saranno ben 6 le novità che caratterizzeranno le gamme dei brand che fanno parte di questa azienda. L’anno è iniziato con la presentazione della RAM 3500 e sono già programmati i lanci di Citroën C3, Jeep Compass 4xe e Abarth Pulse. Ma le novità non finiscono qui con Fiat che promette di fare scintille.

Ecco tutti i modelli che Stellantis lancerà in Brasile entro la fine del 2022

Infatti entro fine anno è previsto l’arrivo di un nuovo SUV coupé di cui vi abbiamo mostrato già diverse volte foto spia. Questo modello si dovrebbe chiamare Fiat Fastback anche se il nome ancora non è stato ufficializzato. Derivato dall’altro SUV di Fiat, Pulse, il SUV coupé avrà un prezzo simile a quello della Jeep Renegade, ma sarà un’alternativa più urbana e sportiva rispetto al cugino, che è più adatto alla guida fuoristrada. L’anteriore sarà lo stesso della Pulse, mentre il posteriore avrà un aspetto più sportivo da vera coupé.

Questa, infatti, sarà la vera concorrente della Volkswagen Nivus, mentre la Pulse si batterà con il futuro SUV Gol. Rispetto a Pulse, avrà qualche extra in più, come un freno di stazionamento elettronico e articoli tecnologici inediti. I motori saranno solo turbo: 1.0 (già utilizzato in Pulse) e 1.3 che arriverà in Abarth Pulse.

Altre novità riguardano i restyling di Fiat Argo e Cronos, due auto che continuano a rimanere molto importanti per Fiat in Brasile. Sempre a proposito della principale casa automobilistica italiana previsto il debutto anche del veicolo commerciale Fiat Scudo. Già svelato in Europa, le modifiche per la versione brasialiana saranno molto leggere.

Uno dei sei lanci già confermati da Stellantis per il Brasile è Abarth Pulse primo veicolo prodotto e sviluppato in quel paese dalla casa automobilistica dello Scorpione. Svelato al BBB 22, il SUV sportivo avrà un look esclusivo con paraurti modificati, interni più sofisticati (non ancora svelati) con un’impronta sportiva, oltre a regolazioni delle sospensioni e freni preparati. Molto atteso infine anche il debutto della nuova Citroen C3 la cui produzione è iniziata da pochi giorni presso lo stabilimento di Porto Real.

Ti potrebbe interessare: Jeep Compass 4xe: pubblicato il primo video teaser per il Brasile

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!