Alfa Romeo: la gamma del Biscione dopo le ultime parole di Imparato

Alla luce delle ultime parole del CEO Jean Philippe Imparato, la futura gamma di Alfa Romeo sembra prendere ulteriormente forma. Il numero uno del Biscione ha detto chiaramente quale sarà la linea da intraprendere per rilanciare la casa automobilistica milanese nel segmento premium del mercato auto. Si dovrà puntare su segmenti più elevati del mercato per poter realmente diventare un competitor valido a livello globale di case automobilistiche quali Audi, Bmw e Mercedes.

Alfa Romeo punterà sui segmenti più elevati per diventare competitiva anche in Cina e USA

Oggi Imparato ha confermato che Alfa Romeo tornerà nel segmento E, un segmento che fino a poco tempo fa sembrava precluso allo storico marchio milanese per non pestare i piedi a Maserati. Ma evidentemente le cose sotto Stellantis sono cambiate e l’unico brand premium globale di Stellantis si prepara nei prossimi anni ad accogliere nuovi modelli estendendosi verso l’alto. Questo allo scopo di fare bene in mercati importanti quali Stati Uniti e Cina.

Partendo dal segmento B, la entry level di Alfa Romeo sarà il futuro B-SUV che forse si chiamerà Brennero e che sarà prodotto a Tychy in Polonia. Questa sarà anche la prima auto del Biscione che arriverà sul mercato anche in una variante completamente elettrica. Chi ha già avuto la fortuna di vedere i primi teaser del modello, sostiene si tratti di una vettura davvero spettacolare. Sarà la prima ad essere disegnata dal nuovo capo del design Alejandro Mesonero-Romanos.

Sempre a proposito del segmento B si era parlato anche del possibile ritorno di una MiTo a 5 porte. Non escludiamo che ci sia la possibilità di vedere questa auto in futuro, ma se Imparato pensa ad una estensione della gamma verso l’alto allora magari si preferirà concentrare le proprie attenzioni su un altro tipo di vettura. Nel segmento C il ruolo principale lo avrà Alfa Romeo Tonale. A questo modello potrebbe essere affiancata anche una nuova generazione di Giulietta. Ma su questo Imparato ha detto di recente che lui e il suo team devono ancora prendere una decisione definitiva.

Nel segmento D del mercato nei prossimi anni grandi protagoniste saranno le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Le due auto nei prossimi anni riceveranno la seconda generazione e si trasformeranno in vetture completamente elettriche come del resto tutte le altre che comporranno la gamma della casa automobilistica milanese.

Nella giornata di oggi abbiamo saputo dallo stesso Imparato che la gamma di Alfa Romeo si espanderà anche nel segmento E con il sicuro arrivo di un SUV più grande di Stelvio che avrà il compito di competere con vetture del calibro di BMW X5 e X6.

Inoltre è previsto anche l’arrivo di una vettura, molto probabilmente una berlina al di sopra di Giulia. Si tratterà di un’auto ad alte prestazioni. Questa molto probabilmente potrebbe essere la nuova GTV o Alfetta. A prescindere dal nome sarà una berlina di grandi dimensioni, completamente elettrica, dallo stile di una Coupé ad altissime prestazioni. Un’auto che non avrà nulla di meno di vetture quali Bmw Serie 7, Mercedes Classe E o Audi A7.

Poi non sono da escludere nemmeno auto sportive in edizione limitata come la Duetto e 33 Stradale. Con questa gamma al completo entro la fine del decennio, Alfa Romeo sarà in grado di competere a livello globale ad armi pari con le case tedesche e inglesi come nuovo marchio premium di Stellantis.

