Alfa Romeo Junior Elettrica aderisce al leasing sociale elettrico in Francia

Alfa Romeo annuncia l’inserimento della nuova Alfa Romeo Junior Elettrica nel programma di leasing sociale elettrico. Questo programma, sostenuto dal governo francese, offre alle famiglie idonee un noleggio a lungo termine di un’auto elettrica. L’obiettivo: accelerare la transizione energetica sostenendo al contempo il potere d’acquisto dei francesi.

Leasing sociale elettrico: anche Alfa Romeo Junior elettrica tra le auto disponibile in Francia

Il primo modello completamente elettrico di Alfa Romeo, Junior Elettrica, coniuga il carattere latino del marchio con tecnologie all’avanguardia. Prodotta in Europa, vanta un’autonomia WLTP fino a 410 km e presenta un design audace, un abitacolo incentrato sul guidatore e prestazioni degne del marchio milanese.

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale è disponibile a partire da 199 euro al mese senza anticipo per un noleggio a lungo termine di 36 mesi / 36.000 chilometri. Questo allestimento include fari Full-LED, caricabatterie di bordo da 11 kW, assistenza alla guida semi-autonoma, accesso e avviamento senza chiave, portellone posteriore con apertura automatica e sedili riscaldabili (regolazioni elettriche e funzione massaggio lato guida).

“Alfa Romeo Junior Elettrica non è solo un modello di conquista: è un nuovo modo di entrare nell’universo Alfa Romeo. Grazie al leasing elettrico, diventa una soluzione desiderabile, accessibile e in linea con le aspettative odierne. Siamo orgogliosi di partecipare a questa transizione dinamica con stile e impegno”, afferma Alain Descat, Direttore di Alfa Romeo Francia.

Dall’inizio del 2025, Alfa Romeo Junior è il modello B-SUV premium più immatricolato in Francia, sia considerando tutte le immatricolazioni, sia contando solo i clienti privati. Il 24% delle immatricolazioni riguarda le versioni 100% elettriche da 156 e 280 cavalli.

Il leasing elettrico sociale consente ad alcune famiglie di noleggiare un’auto elettrica nuova per un periodo minimo di tre anni, con un canone mensile fisso, assicurazione inclusa. Il contratto prevede un chilometraggio annuo di almeno 12.000 km e può includere un’opzione di acquisto al termine del contratto.

Per accedere al dispositivo è necessario: Risiedere in Francia ed essere maggiorenne, Avere un reddito fiscale di riferimento per azione inferiore a € 15.400, Utilizzare la propria auto personale per recarsi al lavoro situato a più di 15 km da casa e Fornire la prova di un utilizzo annuale superiore a 8.000 km per motivi professionali.