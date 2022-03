Nuova Alfa Romeo MiTo: avrà 5 porte? [RENDER]

La nuova Alfa Romeo MiTo è un modello di cui si parla sempre tanto, sebbene al momento non vi sia alcuna certezza del suo ritorno nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Si tratta del resto di un’auto che è stata molto amata e che nel corso della sua lunga carriera ha rappresentato per molti il primo approccio con un’auto della casa automobilistica milanese. Non è un caso che con l’avvento del gruppo Stellantis sono stati in tanti a pensare che questa auto potesse tornare in una nuova veste al pari di una nuova Alfa Romeo Giulietta.

Ecco come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo MiTo a 5 porte

La verità è però che al momento del ritorno di questa auto non vi è nessuna notizia. Mai infatti il CEO Imparato ha parlato di una nuova generazione di questo modello pur ammettendo che Alfa Romeo avrebbe dovuto fare ritorno in segmenti di mercato “nazional popolari” da cui era uscita di scena da tempo.

Lo scorso anno un dirigente di Alfa Romeo nel Regno Unito aveva fatto balenare la possibilità che una nuova Alfa Romeo MiTo a 5 porte sarebbe potuta tornare ma dopo queste dichiarazioni di questo progetto si sono perse completamente le tracce.

Tanto però è bastato per alimentare la fantasia di appassionati e addetti ai lavori che hanno provato ad immaginare come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo MiTo. Questo è il caso del designer Ascariss Design che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di un’auto che possa rappresentare una sorta di erede di MiTo.

Il risultato è quello che vi proponiamo in questo articolo. Appare evidente che il SUV Alfa Romeo Tonale abbai rappresentato sicuramente un punto di riferimento nell’elaborazione di questa ipotesi come del resto sembra normale che sia.

Quello che è certo è che se mai una nuova Alfa Romeo MiTo si farà sarà un’auto completamente elettrica dato che il Biscione ha detto chiaramente che intende produrre solo auto a zero emissioni dal 2027 e che tutte le nuove auto che saranno lanciate dal 2025 in poi avranno solo e soltanto motori elettrici. Vedremo dunque se ci sarà qualche novità in proposito nei prossimi mesi.

