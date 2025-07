Nuova Alfa Romeo Stelvio: il ritardo sarà mostruoso, a Cassino prima di giugno 2028 non si muoverà foglia

Non ci sono buone notizie purtroppo per quanto concerne la nuova Alfa Romeo Stelvio. Ieri abbiamo avuto conferma da fonti molto attendibili che la seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del biscione arriverà sul mercato in forte ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente. Se in un primo momento il debutto della nuova Stelvio era stato fissato per l’estate del 2025 ci sarà un ritardo di circa 3 anni. Dunque le ipotesi peggiori alla fine potrebbero rivelarsi proprio quelle più corrette.

Fino ad almeno giugno 2028 non ci saranno novità a Cassino per la nuova Alfa Romeo Stelvio e per la nuova Giulia

Le nostre fonti infatti ci hanno confermato che a Cassino non si muoverà foglia fino almeno al mese di giugno del 2028. Questo vale anche per la nuova Giulia. Anche per la berlina infatti è stato confermato un forte ritardo anche se probabilmente sarà lei tra i due modelli a debuttare per prima invertendo le precedenti tempistiche. Il motivo come vi avevamo già anticipato in passato è che originariamente la nuova Alfa Romeo Stelvio e la nuova Alfa Romeo Giulia erano state pensate solo ed esclusivamente per essere elettriche e dunque si dovranno adattare la piattaforma e le linee di produzione di Cassino per il nuovo tipo di produzione e ovviamente i tempi saranno lunghi. Saranno necessarie anche alcune modifiche estetiche alla carrozzeria delle auto per accogliere i motori termici.

La bella notizia è che molto probabilmente non ci saranno solo motori ibridi ed elettrici ma forse ci sarà spazio anche per qualche termico puro. Alfa Romeo ha capito che la precedente strategia di puntar solo sull’elettrico sarebbe stato un vero suicidio ed ecco che i piani sembrano essere cambiati radicalmente questo però creerà non pochi problemi a Cassino dove le auto prodotte attualmente e cioè Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Maserati Grecale non garantiscono numeri di produzione elevati e si teme anzi che questi possano calare ulteriormente nei prossimi anni.

Quello che ci si chiede a questo punto e cosa faranno gli operai di Cassino in attesa del lancio nel 2028 della nuova Alfa Romeo Stelvio e della nuova Alfa Romeo Giulia? La situazione è davvero drammatica. Preoccupati i dipendenti dello stabilimento, i sindacati e anche i fornitori già avvisati del ritardo.

Nel frattempo Alfa Romeo pensa a cosa fare e come far passare tutto questo tempo. Come vi abbiamo già scritto in passato e come confermato dallo stesso CEO Santo Ficili le attuali Giulia e Stelvio vedranno prolungata la loro vita sul mercato con il lancio di numerose edizioni speciali tra cui la già annunciata versione “Luna Rossa”. Non possiamo nemmeno escludere un altro lieve restyling dato che le auto dovranno arrivare fino al 2028. Nel frattempo però ci potrebbe anche essere un’altra sorpresa. Entro fine 2026 potrebbe infatti arrivare un altro modello a sorpresa che probabilmente sarà prodotto a Melfi. Di questo però vi parleremo in un altro nostro articolo.