Alfa Romeo Tonale: nei prossimi giorni sapremo come vanno gli ordini

Ieri vi abbiamo riportato la notizia dell’apertura degli ordini in tutta Europa per il SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale. I clienti interessati potranno ordinare la versione di lancio del nuovo modello della casa automobilistica del Biscione che si chiama “Edizione Speciale”. Si tratta di una versione con un allestimento particolarmente ricco che ha un prezzo di 39 mila euro. Il prezzo sarà lo stesso in tutta Europa e il modello potrà essere ordinato anche online.

I primi dati sugli ordini di Alfa Romeo Tonale dovrebbero trapelare nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni dovrebbero trapelare i primi dati relativi agli ordini effettuati in questi primi giorni di lancio sul mercato di Alfa Romeo Tonale. Cresce la curiosità di sapere come il modello verrà accolto nei principali mercati del vecchio continente che dovrebbe essere il mercato principale per il SUV che comunque sarà commercializzato anche in Nord America e in Asia.

Ricordiamo infatti che Alfa Romeo punta forte su questo SUV per rilanciare le sue quotazioni. Lo stesso Imparato ha detto che nel 2023 quando finalmente sarà ordinabile l’intera gamma del nuovo SUV le vendite complessive di Alfa Romeo dovrebbero raddoppiare rispetto alle 55 mila registrate nel 2021. Gli analisti prevedono la vendita di circa 60 – 70 mila unità all’anno di questo modello che sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano già a partire dalla fine di questo mese di marzo.

La gamma al completo di Alfa Romeo Tonale arriverà in concessionaria dal 4 giugno, giorno in cui dovrebbe avvenire anche il primo porte aperte che permetterà ai clienti della casa automobilistica del Biscione di conoscere dal vivo il nuovo SUV. Quindi già dalla seconda metà dell’anno il modello dovrebbe essere l’assoluto protagonista delle vendite dello storico marchio milanese. Vedremo dunque che notizie arriveranno dalla casa automobilistica del Biscione nei prossimi giorni a proposito degli ordini di Alfa Romeo Tonale.

