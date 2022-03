Alfa Romeo E-SUV: ufficiale il suo arrivo nel 2027

Arrivano notizie davvero importanti per quanto riguarda Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione in futuro allargherà ulteriormente la sua gamma di SUV con un quarto modello che si collocherà al di sopra di Stelvio. La notizia di questo futuro Alfa Romeo E-SUV è stata confermata ufficialmente dal nuovo numero uno dello storico marchio milanese, il CEO Jean-Philippe Imparato che ha rivelato la notizia nel corso di un’interessante intervista concessa al magazine automobilistico olandese Autoweek.

Alfa Romeo E-SUV: il Biscione avrà un altro modello al di sopra di Stelvio dal 2027, lo ha confermato Imparato

Imparato non si è solo limitato a dire che sarà lanciato un nuovo Alfa Romeo E-SUV ma ha pure anticipato l’anno di arrivo di questo modello: il 2027. Al momento non è chiaro come questo SUV verrà chiamato e nemmeno che caratteristiche avrà.

Sappiamo però che con esso il marchio premium di Stellantis punterà a dare serio filo da torcere a modelli quali Mercedes GLE, Audi Q7 e BMW X6. Il CEO della casa milanese ha anche rivelato che la decisione di portare sul mercato questa auto è stata presa di recente. Per questo non se ne era mai parlato prima nelle interviste che il CEO ha rilasciato tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022.

La decisione su questo modello sarebbe stata presa in virtù del fatto che Alfa Romeo viene considerato l’unico brand premium globale del gruppo Stellantis ed in quanto tale la sua gamma deve per forza di cose avere modelli che possano andare bene in mercati importanti quali Cina, Stati Uniti e Medio Oriente. Dunque un Alfa Romeo E-SUV diventa fondamentale da questo punto di vista.

Sempre nel corso della medesima intervista, Jean-Philippe Imparato ha pure detto che sempre nel segmento E Alfa Romeo lancerà nei prossimi anni un’altra vettura. Su questa auto il CEO non ha detto quasi niente se non che si tratterà di un’auto ad alte prestazioni. Questo fa pensare che si possa trattare della nuova Alfa Romeo GTV, un’auto di cui lui stesso ha parlato in passato e che secondo indiscrezioni dovrebbe tornare nelle vesti di berlina coupé di grandi dimensioni che dunque potrebbe essere la futura ammiraglia della casa automobilistica del Biscione.

