Alfa Romeo: Melfi sarà la casa del misterioso modello in arrivo a fine 2026

Vi abbiamo scritto nei giorni scorsi di alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia secondo cui nell’attesa del debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio e della nuova Alfa Romeo Giulia nel 2028, il biscione potrebbe sorprendere tutti con un modello misterioso in arrivo nel 2026 che si collocherebbe tra Tonale e Stelvio nella gamma della casa milanese. A proposito di questo modello, abbiamo ricevuto nuove informazioni da persone ben informate su ciò che riguarda il brand del biscione.

Una nuova Alfa Romeo arriverà a fine 2026 e sarà prodotta a Melfi: arrivano conferme

Ci è stato confermato l’arrivo di questo misterioso modello che a quanto pare sarà prodotto presso lo stabilimento di Melfi e il cui arrivo dovrebbe avvenire entro la fine del 2026. Non sappiamo se questa data si riferisca alla presentazione o all’avvio della produzione. La piattaforma su cui sarà prodotto sarà la STLA Medium, la stessa delle altre vetture che vengono prodotte a Melfi come la nuova Jeep Compass e la DS N. 8 ma anche della futura Lancia Gamma. Il lancio di questo modello arriva forse anche per riempire l’attesa delle nuove Stelvio e Giulia e al momento non si sa molto.

Sappiamo che la piattaforma di questa nuova Alfa Romeo ovviamente sarà la STLA Medium e che dunque il modello avrà una lunghezza tra i 4,55 metri della nuova Compass e i 4,82 metri della DS N 8. In Francia parlavano di un modello da 4,6 metri da collocare tra Tonale e Stelvio e la voce sembra plausibile con quanto abbiamo raccolto noi nelle scorse ore. Per quanto riguarda il tipo di carrozzeria non si sa se si tratterà di un SUV vero e proprio o di una Fastback. Qualcuno ipotizza che dato che utilizzerà la stessa piattaforma di DS N 8 e Lancia Gamma lo stile possa essere quello di un mix tra berlina e SUV, una sorta di fastback con coda tronca e tetto spiovente ma comunque su questo non abbiamo notizie certe. Sicuramente già nei prossimi mesi qualcosa uscirà fuori.

Ovviamente non si sa che nome avrà questo modello. Non dovrebbe comunque trattarsi della nuova Tonale come qualcuno ha ipotizzato ma di un modello che per qualche anno convivrà nella gamma del biscione sia con Tonale che con l’attuale Stelvio. Qualcuno azzarda nomi che hanno già fatto parte della storia di Alfa Romeo come nuova Brera o nuova Alfetta, con questo secondo nome che pare più probabile, ma la verità è che su questo non si sa nulla. Capitolo motori: grazie alla STLA Medium l’auto non sarà solo elettrica ma anche ibrida. Ovviamente ci sono buone probabilità che la gamma dei motori abbia molto in comune se non tutto con le altre auto prodotte in questa fabbrica ed in particolare con i brand premium. E’ probabile che l’annuncio ufficiale di questo nuovo modello avverrà con la presentazione del nuovo piano del biscione da parte di Santo Ficili entro fine anno.