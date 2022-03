Alfa Romeo: vendite quasi a zero nei Paesi Bassi

Arrivano cattive notizie per Alfa Romeo dai Pasi Bassi. Secondo i dati ufficiali di vendite di auto che arrivano da quel paese è emerso che la casa automobilistica del Biscione ha venduto un totale di 175 nuove vetture nel 2021. In questo modo il marchio milanese ha ottenuto la quota di mercato più piccola mai registrata negli ultimi 38 anni nei Paesi Bassi.

Quota dello 0,5 per cento per Alfa Romeo nei Paesi Bassi, mai cosi male da 38 anni

Naturalmente, l’anno scorso il mercato automobilistico olandese è stato sull’orlo del baratro e un po’ tutti i marchi hanno registrato crolli clamorosi, ma con una quota di mercato di appena lo 0,5 per cento, nemmeno l’Alfista più ottimista può essere soddisfatto. Anche i primi mesi di quest’anno non sono andati bene per Alfa Romeo. Infatti solo 38 nuove auto della casa automobilistica del Biscione sono state immatricolate nei Paesi Bassi a gennaio e febbraio. Anche Bentley con 41 auto immatricolate è riuscita a fare meglio.

La berlina di segmento D Alfa Romeo Giulia ha venduto 109 unità nel 2021 divenendo l’auto più venduta dal Biscione nei Paesi Bassi. Anche nei primi due mesi di quest’anno quel titolo va alla Giulia, ma con solo 23 esemplari. Per fare un confronto: Audi A4, BMW serie 3 e Mercedes-Benz Classe C hanno superato ottenuto rispettivamente 228, 709 e 408 immatricolazioni a gennaio e febbraio.

Jaguar XE è l’unico concorrente che si è comportato peggio della Giulia con appena 3 immatricolazioni nel 2022. Con 40 unità vendute nei Paesi Bassi l’anno scorso, il SUV Stelvio se la passa ancora peggio. Alfa Romeo ha avuto il suo anno migliore in assoluto nei Paesi Bassi nel 1999 con poco meno di 10 mila auto vendute grazie all’introduzione della 156. Invece in termini di quota di mercato l’anno migliore è stato il 1991 quando la casa milanese è riuscita a raggiungere la sua maggiore quota di mercato nei Paesi Bassi (1,81%).

Le cose negli ultimi anni sono peggiorate molto a causa dell’addio prima di Alfa Romeo MiTo e poi di Giulietta. Adesso la speranza è rappresentata dal nuovo SUV Tonale che proprio di recente ha visitato in tour l’Olanda e i cui ordini si sono aperti in tutta Europa nella giornata di ieri. Vedremo se con questo modello il Biscione riuscirà a fare il miracolo anche nei Paesi Bassi, un mercato da sempre molto ostico per lo storico marchio milanese.

