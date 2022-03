Nuova Lancia Ypsilon: sempre più probabile la sua produzione in Spagna

Nelle scorse ore sono trapelate dalla Spagna e dall’Italia nuove indiscrezioni a proposito della probabile produzione della nuova Lancia Ypsilon dal 2024 presso lo stabilimento Stellantis di Figuruelas vicino a Saragozza in Spagna. Novità importanti sembrano dunque essere in arrivo per questa fabbrica che è diventata uno dei fiori all’occhiello del colosso franco-italiano.

Lo stabilimento di Figueruelas si prepara all’arrivo della nuova Lancia Ypsilon nel 2024?

Lo stabilimento di Saragozza è diventato uno dei riferimenti del gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles e che è una delle sedi Opel, da cui attualmente vengono prodotte Opel Crossland e Citroën C3 Aircross. Questi due veicoli però verranno trasferiti quando arriverà il momento del loro rinnovamento totale, quindi la sede di Figueruelas oltre ad Opel Corsa dovrebbe ricevere la nuova Lancia Ypsilon elettrica e anche la Peugeot e-208, che sarà rinnovata tra il 2023 e il 2024.

Ricordiamo che al momento però si tratta di semplici voci. Quindi per essere certi della notizia occorre aspettare conferme ufficiali da parte del gruppo Stellantis. Queste comunque non dovrebbero tardare ad arrivare. Si vocifera infatti che già entro la fine del 2022 dovrebbe arrivare qualche conferma sullo stabilimento in cui la nuova Lancia Ypsilon sarà prodotta.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon è considerato un modello fondamentale per il rilancio della casa automobilsitica piemontese come confermato dal CEO Luca Napolitano. Questa auto infatti segnerà il ritorno del brand premium di Stellantis in Europa nel 2024.

Inoltre questa auto mostrerà quelle che saranno le principali novità estetiche delle future auto di Lancia che punteranno su eleganza e modernità. Ricordiamo infine che nel 2026 arriverà un crossover elettrico di segmento C e nel 2028 la nuova Lancia Delta.

