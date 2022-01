Nuova Lancia Delta: le ultime dichiarazioni di Napolitano

Luca Napolitano nei giorni scorsi è tornato a parlare della nuova Lancia Delta. Il numero uno della casa automobilistica piemontese ha dichiarato che da un paio di mesi lui e il suo team hanno iniziato a lavorare su questa auto che arriverà sul mercato nel 2028. A differenza degli altri due modelli di Lancia che arriveranno sul mercato e che saranno diversi da qualsiasi altra Lancia portata fino ad ora sul mercato, questo modello rimarrà invece fedele alla sua storia.

Nuova Lancia Delta: ecco cosa ha detto il CEO di Lancia Luca Napolitano

In parole povere Luca Napolitano ha ribadito che la nuova Lancia Delta rimarrà fedele a se stessa. Questo in quanto secondo il CEO si tratta di un’auto iconica, un’auto che in passato sia per carisma che per fama se la giocava in popolarità anche con le super car della Ferrari. La Delta del futuro sarà un’auto dotata di grande carattere, dalle forme geometriche e squadrate e soprattutto muscolare. Insomma sarà immediatamente riconoscibile come una Delta.

Le vettura come il modello del passato continuerà a puntare sulle prestazioni nonostante diventerà un’auto completamente elettrica. Insomma quello che il CEO della casa automobilistica piemontese ha voluto comunicare a proposito di questa attesa vettura è che essa di sicuro non deluderà le attese di tutti coloro che attendono con ansia di avere notizie più precise su questo futuro modelli di Lancia.

Ricordiamo però che prima di questa auto Lancia porterà sul mercato altri due modelli: la nuova generazione di Ypsilon e una nuova ammiraglia che forse si chiamerà Aurelia. Vedremo dunque quali sorprese arriveranno in futuro dal marchio premium del gruppo Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Lancia Delta 2026: ecco come potrebbe essere la vettura quando finalmente tornerà sul mercato nei prossimi anni [Render]