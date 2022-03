Stellantis: lo sciopero dei trasporti ferma la fabbrica di Figueruelas

Stellantis non sembra avere pace in Spagna. L’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares deve fare i conti con uno sciopero dei trasporti in Francia che costringe il gruppo automobilistico, nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles, a sospendere la produzione nel suo stabilimento di Figueruelas vicino alla città di Saragozza.

Per il momento, la produzione della Opel Crossland e della Citroen C3 Aircross è ferma nel turno centrale, in attesa di riprendere con quello di notte. L’azienda sta lavorando anche per recuperare la linea di Opel Corsa che è stata pure fermata dallo stesso problema.

A Figuruelas produzione bloccata per Stellantis a causa di uno sciopero die trasporti

Lo sciopero dell’autotrasporto ha costretto la fabbrica del gruppo automobilistico a fermarsi, anche se non ha colto di sorpresa nessuno all’interno dello stabilimento, nonostante l’annuncio della cancellazione del turno pomeridiano sia avvenuto poche ore prima dell’avvio. Questo sciopero si va a sommare ai problemi derivanti dalla mancanza di microchip che già hanno provocato numerosi altri stop alla produzione di questi stabilimento di Stellantis in Spagna riducendo fortemente il numero di auto prodotte rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali.

Ricordiamo che a proposito di questo stabilimento nei mesi scorsi sono emerse interessanti anticipazioni sul suo futuro. Si dice infatti che proprio in questa fabbrica in futuro possa venire prodotta la nuova Lancia Ypsilon. Si dice anche che la vettura della casa piemontese possa venire affiancata anche dalla versione elettrica di Peugeot 208 che non sarà più prodotta a Trnava in Slovacchia dal 2023. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno in proposito da questo stabilimento di Stellantis nel corso dei prossimi mesi.

