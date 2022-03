Brillanti previsioni di vendita per la nuova Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale nella sua versione di lancio “Edizione Speciale” è stata ufficialmente messa in vendita. Oggi infatti si sono aperti gli ordini con prezzi che partono da 39 mila euro. Dal 4 giugno l’intera gamma di Tonale farà il proprio sbarco in concessionaria e conosceremo così tutti i prezzi del SUV.

Previsioni molto ottimistiche per le vendite di Alfa Romeo Tonale

Secondo gli esperti le previsioni di vendita di questo modello dovrebbero essere molto interessanti per la casa automobilistica del Biscione. Questo in quanto il SUV si andrà a collocare in un segmento di mercato tra i più in voga in questo momento come dimostrano i dati ufficiali di vendita.

L’IHS Markit, un rinomato fornitore di dati per il settore automobilistico, ha fornito la propria stima sull’argomento. Si prevede che il numero di vendite del Tonale supererà le 70 mila nel prossimo anno. Si tratta di un dato che garantirebbe la redditività del marchio e spianerebbe la strada a nuovi modelli Alfa Romeo. Anche se queste informazioni provengono da un’azienda rispettabile, solo il tempo dirà se effettivamente andranno così le cose.

Quello che è certo è che Alfa Romeo Tonale è considerato come un modello fondamentale per il rilancio della casa automobilistica del Biscione anche dagli stessi dirigenti del marchio premium di Stellantis. Grazie a questo modello infatti già nel 2023 le vendite di Alfa Romeo dovrebbero raddoppiare.

Alfa Romeo Tonale ha molta strada davanti a sé, ma se si rivelerà vincente come suggerisce la previsione, il futuro del marchio potrebbe essere dopotutto luminoso. Ricordiamo che da questo modello e anche dal futuro Alfa Romeo Brennero dipenderà il possibile lancio di nuove auto da parte del Biscione come ad esempio le sportive GTV, Duetto e 33 Stradale.

Ti potrebbe interessare: Jean-Philippe Imparato: a Pomigliano d’Arco si congratula per Tonale

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!