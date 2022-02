Jean-Philippe Imparato: a Pomigliano d’Arco si congratula per Tonale

Il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, è uno piuttosto attivo su Twitter. Come fa molto spesso, ha documentato anche stavolta una sua nuova visita presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, in Campania. Il CEO del Biscione si è infatti recato personalmente presso lo stabilimento Gianbattista Vico di casa Stellantis martedì per congratularsi con i dipendenti che si occupano della produzione della nuova Alfa Romeo Tonale.

Jean-Philippe Imparato conferma così un approccio differente rispetto al passato, utile ad un contatto costante con le attività produttive del marchio. Pare che le visite di Jean-Philippe agli stabilimenti dediti alla produzione di vetture Alfa Romeo siano piuttosto frequenti, o perlomeno calendarizzate secondo scadenze ben precise.

Va ricordato che Jean-Philippe Imparato sin dal suo approdo al vertice di Alfa Romeo si era recato subito proprio presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco nel marzo dello scorso anno, così come aveva visitato anche lo stabilimento di Cassino dove il Biscione produce le Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Ricordiamo poi che proprio a Pomigliano d’Arco, Imparato aveva incontrato un nutrito numero di fornitori per definire gli ultimi dettagli prima dell’immissione su strada del nuovo Tonale presentato all’inizio del mese di febbraio.

Jean-Philippe Imparato si è congratulato per il lavoro fatto sul Tonale

La visita di Jean-Philippe Imparato è servita per toccare con mano la nuova Alfa Romeo Tonale, che ha anche provato all’interno dei percorsi di prova disponibili presso l’esteso stabilimento campano, quindi per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato da vicino alla sua realizzazione.

Al momento infatti Alfa Romeo produce solamente il Tonale a Pomigliano d’Arco, ma non è escluso nel prossimo futuro l’utilizzo delle linee dello stabilimento Gianbattista Vico per l’approccio a nuovi modelli del Biscione. La volontà è quella di porre Alfa Romeo al vertice del comparto premium di Stellantis, anche grazie a qualche buon segnale di ripresa che dovrebbe inoltre essere certificato dalle performance ottenibili proprio col primo C-SUV che sarà disponibile in concessionaria a partire da giugno.

Yesterday I visited our plant in #Pomigliano to congratulate the teams, with Head of Assembly #MarisaGiannini and Head of Quality #SandrineMaupome, for their work on the #AlfaRomeoTonale.

La visita a Pomigliano d’Arco è stata descritta con entusiasmo da Jean-Philippe Imparato su Twitter:

“ho visitato il nostro stabilimento di Pomigliano per congratularmi con le squadre, con la Responsabile Assemblaggio Marisa Giannini e con la Responsabile Qualità Sandrine Maupome, per il loro lavoro sull’AlfaRomeoTonale. Ho anche avuto modo di provare la pre-serie… Adoro questa macchina!”