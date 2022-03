Alfa Romeo Brennero: le ultime novità sul SUV

Alfa Romeo Brennero sarà la prossima grande novità che sarà accolta nella gamma della casa automobilistica del Biscione. La vettura è attesa per la fine del 2023 anche se si prevede che la commercializzazione vera e propria del B-SUV potrebbe iniziare nei primi mesi del 2024.

Questo veicolo sarà prodotto in Polonia divenendo la prima auto della casa automobilistica del Biscione ad essere prodotta all’estero. Lo stabilimento prescelto per questa futura entry level della gamma della casa automobilistica milanese è il sito produttivo di Stellantis a Tychy.

Alfa Romeo Brennero: ecco le ultime novità sul futuro B-SUV della casa automobilistica del Biscione

Alfa Romeo Brennero sarà la prima auto completamente elettrica che entrerà a far parte della gamma del brand premium del gruppo Stellantis. L’arrivo di questa versione dovrebbe avvenire entro la fine del 2024.

La vettura sarà anche la prima ed essere prodotta sulla piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA. Questa auto è considerata fondamentale per il fatto che in breve tempo dovrebbe diventare l’auto più venduta in assoluto tra quelle che sono le vetture presenti nella gamma della casa automobilistica milanese.

Alfa Romeo Brennero sarà prodotto in circa 100 mila unità all’anno. Queste sono le notizie che trapelano dalla Polonia dove ovviamente già i responsabili della fabbrica di Tychy sono al corrente dei tempi di arrivo di questo modello che sarà molto importante per quella fabbrica.

Non a caso a Tychy FCA Polonia sta cercando nuovo personale. Ricordiamo infatti anche che sempre in quella fabbrica saranno prodotti anche Jeep B-SUV e Fiat Panda SUV.

Alfa Romeo Brennero sarà inoltre la prima vera auto di Alfa Romeo realizzata sotto Stellantis. Infatti Alfa Romeo Tonale era stato già pensato ai tempi di Fiat Chrysler Automobiles, questo invece sarà il primo disegnato dal nuovo capo del design Alejandro Mesonero-Romanos. Si prevede un SUV compatto con un carattere fortemente sportivo e una grossa personalità.

La vettura non avrà solo una versione elettrica ma ci saranno inizialmente anche varianti ibride e a benzina. Quanto al prezzo sarà di certo l’auto più economica tra quelle presenti nella gamma di Alfa Romeo. Si prevede un prezzo di partenza intorno ai 25 – 26 mila euro.

