Alfa Romeo Tonale: partiti gli ordini della Edizione Speciale

Alfa Romeo ha aperto ufficialmente gli ordini in Italia del nuovo Alfa Romeo Tonale che esordisce nell’esclusiva versione di lancio Edizione Speciale contraddistinta da un allestimento top per soddisfare quei clienti che per primi decideranno di acquistare il primo SUV compatto del Biscione. Il veicolo, che segna una vera e propria metamorfosi per il marchio di Arese, evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione.

Il nuovo Tonale Edizione Speciale verrà proposto nella configurazione Hybrid con motore a quattro cilindri da 1.5 litri con potenza di 130 CV e con un equipaggiamento estremamente ricco in grado di esprimere tutta la sportività e la tecnologia creata dal marchio milanese.

Alfa Romeo Tonale: in Italia si aprono gli ordini della Edizione Speciale

In particolare, abbiamo cerchi in lega da 20”, pinze freno rosse targate Brembo, fari Full LED adattivi Matrix, cristalli posteriori oscurati, palette in alluminio al volante, sistema Keyless Entry, portellone posteriore con apertura automatica tramite sistema hands-free, sistema di infotainment Radio Navi con display touch da 10.25 pollici e controllo vocale, supporto Apple CarPlay e Android Auto, caricatore wireless per smartphone compatibili, volante sportivo in pelle, cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera e riconoscimento dei cartelli stradali.

Come già anticipato durante la fase di presentazione, l’Alfa Romeo Tonale sarà la prima auto sul mercato, in esclusiva mondiale, ad essere dotata della tecnologia NFT (non fungible token – token non fungibile). Alfa Romeo è infatti la prima casa automobilistica a collegare la vettura a un certificato digitale NFT.

La tecnologia si basa sul concetto di blockchain card, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola auto. In base alla selezione del cliente, l’NFT riporterà i dati sulla vita della vettura, generando così una certificazione che potrà essere impiegata come garanzia del buon mantenimento, supportandone di conseguenza il valore residuo.

Sul mercato dell’usato, la certificazione NFT rappresenterà un’addizionale fonte di credibilità sulla quale il possessore/rivenditore potrà contare mentre l’acquirente sarà rassicurato nella scelta della vettura.

Ecco le offerte di FCA Bank e Leasys

Il Tonale Edizione Speciale viene proposto con un’offerta commerciale esclusiva concepita per offrire una totale peace of mind del cliente e proteggere il valore residuo. In particolare, abbiamo una garanzia estesa fino a cinque anni e un set di soluzioni di mobilità e di acquisto realizzate su misura delle diverse esigenze del cliente proposte da FCA Bank e Leasys.

La Banca permette di provare fin da subito l’esperienza di guidare il nuovo Alfa Romeo Tonale pagando 299 euro al mese e la possibilità di scegliere, alla scadenza del contratto, tra tre diverse opzioni: sostituire il SUV acquistando una nuova vettura, tenerlo pagando la rata finale residua o rifinanziandola oppure restituirlo.

In aggiunta, FCA Bank dedica un’offerta finanziaria bridge che consente di guidare da subito uno Stelvio in attesa del Tonale con vantaggi esclusivi e condizioni vantaggiose da scoprire direttamente in concessionaria.

Leasys, invece, propone la soluzione Noleggio Chiaro che permette di guidare l’Alfa Romeo Tonale godendo di un’esperienza di guida in totale libertà, senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione. Infatti, è possibile avere un set completo di servizi e un noleggio a lungo termine pagando 389 euro al mese per 36 mesi, versando un anticipo di 14.500 euro.

Da precisare che è prevista una percorrenza massima di 30.000 km e i seguenti servizi inclusi nel prezzo: copertura RCA, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, coperture furto, incendio e riparazione danni e servizio di infomobilità I-Care.

