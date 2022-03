Jeep Grand Cherokee: ecco la versione da 1.300 cavalli ad azoto

Jeep Grand Cherokee Trackhawk è sicuramente uno dei SUV più potenti e veloci al mondo. Basti pensare che il potente motore Hellcat sotto il cofano garantisce al modello di Jeep 710 CV e 868 Nm di coppia e, in combinazione con una cilindrata di 6,2 litri e un compressore, aiuta il fuoristrada a raggiungere prestazioni di guida al livello di un’auto supersportiva. Nonostante un peso a vuoto di 2.432 kg, il pesante SUV accelera a 100 km/h in circa 3,6 secondi.

Ecco la versione da 1.300 cavalli del SUV Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Nonostante questi numeri impressionati, c’è ancora chi pensa che per Jeep Grand Cherokee Trackhawk ciò non sia abbastanza. E’ questo il caso di Mike Ferrand dell’officina Sinister Performance Club che ha deciso di trasformare la sua Grand Cherokee in qualcosa di unico. Egli infatti è riuscito a dotare il suo SUV di una potenza di 1.300 cavalli e 2.033 Nm di coppia. Questo ha reso il modello in questione il Jeep Grand Cherokee Trackhawk più veloce in Canada e il secondo più veloce al mondo.

Il proprietario di questo super SUV ha dichiarato che per ottenere questi impressionanti numeri il motore di questo veicolo è messo a punto per poter utilizzare il protossido di azoto. Inoltre è stato anche installata una ventola di raffreddamento.

In questa Jeep Grand Cherokee è stata rivista la testata del cilindro, sono stati previsti nuovi iniettori, nuovi pistoni e bielle e, naturalmente il cambio automatico a otto rapporti è stato massicciamente rinforzato. E anche gli assali sono stati aggiornati per rendere giustizia al massiccio aumento delle prestazioni.

Per il resto però il SUV di Jeep è rimasto tale e quale a quello che viene prodotto dalla casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis. Di questo SUV esiste anche un video che vi mostriamo qui sotto che mostra le caratteristiche impressionanti di questo modello.

Ti potrebbe interessare: Jeep Renegade, Compass e Commander: taglio di prezzo per tutta la gamma

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!