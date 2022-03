Jeep Renegade, Compass e Commander: taglio di prezzo per tutta la gamma

Jeep ha deciso di ridurre i prezzi in Brasile di Renegade, Compass e Commander, con un taglio compreso tra il 2% e il 5,7%.

Partendo dal Renegade, l’allestimento Sport ha avuto una riduzione di 3582 R$ (647 euro), passando da 127.490 R$ (23.039 euro) a 123.908 R$ (22.392 euro). La versione Longitude, invece, adesso costa 138.410 R$ (25.013 euro) anziché 141.990 R$ (25.660 euro), quindi un calo di 3580 R$ (646 euro).

Jeep: i prezzi di Renegade, Compass e Commander diminuiscono in Brasile

Il Jeep Renegade Serie S è passato da 160.490 R$ (29.003 euro) a 164.136 R$ (29.662 euro), quindi una riduzione di 3354 R$ (606 euro). Allo stesso prezzo è possibile acquistare la variante Trailhawk (entrambe con trazione integrale 4×4).

Passando alla Jeep Compass, la versione Sport è disponibile ora a 161.472 R$ (29.180 euro) invece di 164.990 R$ (29.816 euro), quindi un calo di 3518 R$ (635 euro). La Longitude, invece, è passata da 174.990 R$ (31.623 euro) a 171.326 R$ (30.961 euro). La Compass Limited è scesa a 188.767 R$ (34.113 euro) da 192.990 R$ – 34.876 euro (-4223 R$ – 763 euro).

La versione Serie S ora costa 210.537 R$ (38.047 euro) anziché 214.990 R$ (38.852 euro), in calo di 4453 R$ (804 euro). La Jeep Compass Longitude con motore diesel è scesa a 214.137 R$ (38.698 euro) da 222.990 R$ (40.298 euro), in calo di 8853 R$ (1599 euro), mentre le versioni Limited e Trailhawk adesso costano 233.200 R$ (42.143 euro) invece di 242.990 R$ (43.912 euro).

Per quanto riguarda il Jeep Commander, l’allestimento Limited ora costa 5472 R$ (988 euro) in meno, passando da 220.490 R$ (39.846 euro) a 215.008 R$ (38.855 euro). Il Commander Overland è passato da 248.490 R$ (44.906 euro) a 242.384 R$ (43.802 euro), una riduzione di 6106 R$ (1103 euro).

Il Jeep Commander Limited con motore diesel Multijet da 2 litri, invece, ora viene offerto al prezzo di 267.209 R$ (48.289 euro) anziché 283.490 R$ (51.231 euro). Parliamo di una riduzione pari a ben 16.281 R$ (2942 euro). Infine, il Commander Overland ha ricevuto un taglio del prezzo di 16.470 R$ (2976 euro), passando da 311.490 R$ (56.291 euro) a 295.020 R$ (53.314 euro).

Ecco i prezzi nel dettaglio:

Renegade Sport 1.3 Turbo Flex 2023: R$ 123.908 (anziché R$ 127.490)

Renegade Longitude 1.3 Turbo Flex 2023: R$ 138.410 (anziché R$ 141.990)

Renegade S 1.3 Turbo Flex 4×4 2023: R$ 164.136 (anziché R$ 167.490)

Renegade Trailhawk 1.3 Turbo Flex 4×4 2023: R$ 164.136 (anziché R$ 167.490)

Compass Sport 1.3 Turbo Flex AT 4×2 2023: R$ 161.472 (anziché R$ 164.990)

Compass Longitude 1.3 Turbo Flex AT 4×2 2023: R$ 171.326 (anziché R$ 174.990)

Compass Limited 1.3 Turbo Flex AT 4×2 2023: R$ 188.767 (anziché R$ 192.990)

Compass Série S 1.3 Turbo Flex AT 4×2 2023: R$ 210.537 (anziché R$ 214.990)

Compass Longitude 2.0 Diesel AT 4×4 2023: R$ 214.137 (anziché R$ 222.990)

Compass Limited 2.0 Diesel AT 4×4 2023: R$ 233.200 (anziché R$ 242.990)

Compass Trailhawk 2.0 Diesel AT 4×4 2023: R$ 233.200 (anziché R$ 242.990)

Commander Limited T270 2023: R$ 215.018 (anziché R$ 220.490)

Commander Overland T270 2023: R$ 242.384 (anziché R$ 248.490)

Commander Limited TD380 4×4 2023: R$ 267.209 (anziché R$ 283.490)

Commander Overland TD380 4×4 2023: R$ 295.020 (anziché R$ 311.490)

