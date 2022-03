Alfa Romeo: ecco quali sono le prossime novità

Dopo la presentazione di Alfa Romeo Tonale avvenuta lo scorso 8 febbraio e il lancio imminente sul mercato che dovrebbe avvenire il mese prossimo con la versione di lancio che si chiamerà “Edizione Speciale”, le novità per la casa automobilistica del Biscione non sono finite. Nel corso dei prossimi mesi, molto probabilmente in estate assisteremo al debutto dei restyling della berlina Giulia e del SUV Stelvio.

Ecco le prossime novità relative ad Alfa Romeo

Si tratta di due debutti molto attesi dei quali nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime foto spia che mettono in evidenza quelle che saranno le principali novità rispetto alle versioni attuali per le due auto di Alfa Romeo. Queste riceveranno lievi ritocchi alla carrozzeria specie per quanto concerne il frontale che sarà reso più simile a quello del SUV Tonale che rappresenta una sorta di punto di riferimento per tutte le future auto dello storico marchio milanese.

Si parla in particolare di lievi cambiamenti ai fari, ai gruppi ottici, al paraurti e alla mascherina. All’interno nuovi materiali e tecnologie e il quadro strumenti digitale saranno le grandi novità previste con l’arrivo di questo aggiornamento relativo ad Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Nella gamma dei motori sarà introdotta la prima versione elettrificata mentre tra gli allestimenti previsto il debutto di una novità importante le cui prime immagini spia sono trapelate negli scorsi giorni: Giulia e Stelvio Estrema

Grazie a questi cambiamenti le due auto continueranno a rimanere sul mercato ancora per alcuni anni prima che arrivi la nuova generazione. Questa non dovrebbe comunque arrivare prima del 2025 o addirittura del 2026, quindi ci sarà ancora tempo per capire che novità arriveranno per queste due auto del Biscione.

Dopo il restyling di Giulia e Stelvio dovremo aspettare il 2023 per avere altre novità importanti per quanto riguarda Alfa Romeo. Queste saranno rappresentate dal debutto del B-SUV che potrebbe chiamarsi Brennero o Palade. Questo modello potrebbe essere presentato all’inizio dell’autunno e la sua produzione dovrebbe cominciare subito dopo.

Le prime consegne potrebbero avvenire a fine 2023 con la versione di lancio. Per quanto riguarda invece il resto della gamma si dovrà aspettare gli inizi del 2024. Ricordiamo che questo modello sarà il primo elettrico 100 per cento di Alfa Romeo e il suo arrivo è previsto entro la fine del 2024. queste saranno dunque le prossime novità per la casa automobilistica del Biscione dopo il debutto del SUV Tonale.

