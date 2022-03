Jeep 4xe protagonista agli XMasters Winter Edition 2022

Agli XMasters Winter Edition 2022 che si sono svolti dal 10 al 13 marzo la grande protagonista è sicuramente la gamma di Jeep 4xe. Nella manifestazione giunta alla sua tredicesima edizione, i fan del marchio americano del gruppo Stellantis hanno potuto ammirare da vicino e provare la nuova gamma elettrificata di Jeep. Proprio allo scopo di provare queste vetture sono stati allestiti dei tracciati ad hoc.

Lo spazio espositivo delle Jeep 4xe in questo evento era un autoarticolato in cui era presente anche un ponte alto 9 metri con una pendenza di 45 gradi per provare le nuove auto di Jeep. Tra le vetture presenti le Jeep Renegade e Compass 4xe che sono tra le auto ibride più vendute nel nostro paese.

Non poteva ovviamente mancare nemmeno la versione elettrificata di Jeep Wrangler presentata ufficialmente dalla casa americana nei mesi scorsi.

Jeep Renegade, Compass e Wrangler in Italia hanno raggiunto a febbraio la quota record del 19 per cento nel comparto LEV. Un risultato davvero importante per il marchio americano del gruppo Stellantis.

Insomma sicuramente un’iniziativa molto interessante attraverso la quale Jeep ha potuto mostrare le qualità delle sue auto ibride che siamo sicuri continueranno ad essere protagoniste sul mercato ancora per molto tempo.

Ricordiamo infine che nel corso dei prossimi mesi alla gamma di Jeep 4xe si aggiungerà anche l’ammiraglia Jeep Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre, per la prima volta in versione ibrida plug-in. Non resta dunque che aspettare e vedere quale altre novità arriveranno nella gamma del produttore americano in futuro.

