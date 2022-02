Jeep Grand Cherokee 4xe: foto spia dall’Italia

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che si sono aperte le prevendite di Jeep Grand Cherokee 4xe, quinta generazione del famoso SUV della casa americana, che arriverà in Europa solo in questa versione elettrificata. Nei giorni scorsi Gabetz Spy Unit ha pubblicato le prime immagini del SUV avvistato in Italia. Dalle immagini in questione si notano tutti i dettagli che già erano emersi in precedenza a proposito di questa versione del modello della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis.

Prime immagini dall’Italia per la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe

Ricordiamo che Jeep Grand Cherokee 4xe, sarà preordinabile fino al 30 marzo. Dopo quella data sapremo i prezzi della versione di lancio che arriverà in concessionaria nei prossimi mesi. La versione Exclusive Launch Edition, il primo modello disponibile per l’ordinazione post-debutto, sarà disponibile con specifiche complete, massimo comfort e sicurezza e un pacchetto di servizi speciali e vantaggi esclusivi.

L’arrivo della Jeep Grand Cherokee 4xe è considerato un momento significativo nell’evoluzione del marchio e un altro tassello del puzzle strategico per la completa elettrificazione della gamma della casa americana di Jeep. Questo SUV dimostra che Jeep è in grado di combinare le sue capacità rinomate di guida fuoristrada con maggiore sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e piacere di guida.

L’utilizzo della tecnologia ibrida plug-in 4xe nella Jeep Grand Cherokee conferisce al marchio il tradizionale standard di capacità fuoristrada, grazie alla disponibilità istantanea di coppia, garantita dalla combinazione di due sistemi di propulsione, turbo benzina ed elettrico, e ovviamente zero Guida a CO2.

La prima versione della top di gamma di Jeep in Europa si caratterizza per la presenza di numerose specifiche che fanno parte del pacchetto standard. I cerchi in lega lucida hanno raggiunto i 21 pollici – per la prima volta sulla Grand Cherokee – e consentono una maggiore larghezza, mentre il tetto nero diamante,contrasta il colore dellacarrozzeria, modellando il suo design ed enfatizzando gli spoiler posteriori sul montante verticale.

