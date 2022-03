Jeep Compass 4xe: pubblicato il primo video teaser per il Brasile

Jeep ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo video teaser che anticipa l’arrivo in Brasile dei veicoli 4xe ibridi plug-in nella prima metà di quest’anno. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica americana, i modelli plug-in hybrid sono la base per far diventare il marchio un riferimento in termini di tecnologia ecologica premium.

Il breve video di 33 secondi pubblicato su YouTube da Jeep Brasile inizia con una presa di ricarica che viene collegata all’apposita porta di una Jeep Compass 4xe per avviare la ricarica della batteria. Il quadro strumenti completamente digitale mostra inizialmente le informazioni che il veicolo sta ricevendo energia, quale percentuale si trova in questo momento e quanto tempo rimane per terminare la ricarica.

Jeep Compass 4xe: un nuovo video teaser conferma l’arrivo del SUV in Brasile

Poi viene mostrata un’altra schermata che rivela quale modalità è attualmente attiva (ibrida in questo caso). Dopodiché, la clip mostra diverse immagini di incredibili paesaggi della natura, un ambiente in cui ogni Jeep si sente a casa, alternandosi al veicolo che attraversa diversi terreni, come asfalto, terra battuta, fango e acqua di fiume.

Tutto ciò culmina con una visuale dall’alto dall’interno dell’auto, attraverso il tettuccio panoramico Command View che si apre all’ambiente, mettendo gli occupanti della Jeep ancora più a contatto con la natura. Grazie alla possibilità di guidare in modalità 100% elettrica, è possibile ascoltare il canto degli uccelli.

Dopo uno zoom sul badge 4xe, vengono mostrate subito dopo altre scene del paesaggio, dell’auto e delle capacità off-road, del quadro strumenti e del sistema di infotainment con le immagini delle telecamere del veicolo. Il video teaser si conclude con la silhouette della Compass 4xe.

Alexandre Aquino, direttore di Jeep Sud America, ha dichiarato che Jeep sta per entrare in una nuova era in Brasile con l’arrivo dei veicoli 4xe ibridi plug-in, che consentiranno ancora più libertà a chi desidera un modello elettrificato. Presto il marchio di Stellantis scriverà il primo capitolo della storia con il lancio della prima Jeep 4xe nel mercato nazionale.

Aquino sostiene che i modelli ibridi plug-in rappresentano il massimo in termini di efficienza, consentendo una perfetta integrazione con la natura, con le prestazioni per andare oltre, silenziosamente e senza paura. Con una coppia eccellente e una risposta immediata del motore, i veicoli 4xe offrono un’esperienza di guida su strada con ancora più divertimento e, naturalmente, tutte le capacità off-road che soltanto una Jeep è in grado di offrire.

Inizialmente debutteranno le Compass e Grand Cherokee 4xe

Ad ogni modo, il breve video teaser è dedicato alla Jeep Compass 4xe che sarà lanciata ufficialmente il 4 aprile. Sarà venduta nella sola versione S e importata direttamente dall’Italia con un motore turbo benzina da 1.3 litri con potenza di 180 CV, abbinato a un propulsore elettrico. La potenza combinata sarà di 240 CV e 270 Nm di coppia massima. Accanto ci sarà un cambio automatico a 6 rapporti.

Secondo la casa automobilistica americana, la Compass 4xe impiega 7,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e garantisce circa 50 km di autonomia con una singola ricarica e in modalità 100% elettrica grazie a una batteria da 11,4 kWh.

Più in avanti, sempre in Brasile, arriverà anche la Jeep Grand Cherokee 4xe importata però dagli Stati Uniti. Questo proporrà un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri, una batteria da 400V, un cambio automatico a 8 velocità, la trazione integrale e due propulsori elettrici per una potenza combinata di 375 CV e 636 Nm.

