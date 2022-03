Jeep aggiunge un nuovo colore alla carrozzeria di Gladiator e Wrangler

Jeep nelle scorse ore ha comunicato una notizia molto interessante per i suoi clienti. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha annunciato di aver aggiungo il colore Gobi come opzione di colore esterno disponibile per due dei suoi modelli più famosi. Ci riferiamo naturalmente al pickup Jeep Gladiator e al SUV Wrangler entrambi nella versione per il 2022. Prendendo spunto dal famoso deserto asiatico, Gobi si unisce alla gamma unica di colori speciali che portano personalizzazione e carisma alle gamme di Gladiator e Wrangler.

Jeep introduce il colore Gobi per la carrozzeria di Wrangler e Gladiator

Gobi ha debuttato per la prima volta sulla Jeep Gladiator per l’anno modello 2020 e ora fa ritorno anticipato in questa nuova edizione del celebre pickup della casa americana. L’anno modello 2022 segna invece la prima volta che Gobi è disponibile nella gamma di Jeep Wrangler.

“La personalizzazione è al centro sia di Gladiator che di Wrangler”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep in Nord America. “Gobi è il quinto colore in edizione speciale che il marchio ha offerto alle attuali generazioni di Gladiator e Wrangler, oltre a Tuscadero, Gecko, Nacho e Chief, che rafforzano l’identità entusiasta della nostra fedele e appassionata comunità Jeep” ha dichiarato il numero uno del marchio statunitense negli USA.

Con un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense di $ 495, l’opzione di vernice esterna Gobi può essere ordinata da ora fino a giugno 2022 ed è disponibile su tutti i modelli Gladiator e Wrangler, inclusi Sport, Sahara, Mojave, Rubicon, 4xe e 392.

Insomma un’altra novità interessante per Gladiator e Wrangler due dei modelli più popolari della casa americana per quanto riguarda il mercato interno.

