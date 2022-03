Jeep mostra il teaser di un concept che vedremo all’Easter Safari

La 56a edizione dell’Easter Jeep Safari, in programma dal 9 al 17 aprile a Moab, Utah, Stati Uniti d’America, è il palcoscenico prescelto per la presentazione di alcune novità Jeep. L’Easter Jeep Safari celebra la leggendaria capacità 4×4 che continua a guidare il marchio Jeep e a spingere i limiti delle sue prestazioni, decennio dopo decennio.

Jeep si prepara a svelare diverse concept car derivate dai suoi modelli di produzione

La casa automobilistica americana non perde l’occasione di presentare alcune idee future in questo evento annuale e alzare un po’ il velo su nuovi modelli e nuove soluzioni tecnologiche già in fase di sviluppo. Per attirare maggiormente l’attenzione sui prototipi che verranno presentati all’evento, tra cui un SUV Jeep 4xe elettrificato che rappresenta il nuovo allineamento strategico del brand in relazione a tecnologie a minor consumo e maggiore efficienza meccanica.

L’ultimo teaser è chiaramente basato sulla Jeep Wrangler del 2022, in particolare sul livello di allestimento Rubicon incentrato sull’off-road, dal nome del Rubicon Trail a Moab. Possiamo vedere chiaramente il numero “20” sulla decalcomania del cofano, probabilmente in riferimento al 20° anniversario del rivestimento Rubicon, che ha debuttato nel 2003.

Ricordiamo che oltre al Rubicon del 20° anniversario, il marchio di Stellantis ha già anticipato altri due concept in arrivo al Safari di Pasqua di quest’anno. Questi includono un concetto basato sull’ultimo Grand Cherokee (possibilmente il modello ibrido plug-in 4xe) e un altro basato sul pickup Gladiator. Quest’ultimo teaser è composto interamente da codici QR, suggerendo un nuovo metodo di scansione di Jeep Performance Parts. Dal momento che è stato mostrato solo come uno schizzo di design, dubitiamo che il prossimo crossover completamente elettrico della casa americana farà la sua comparsa all’evento.

