Jeep Wrangler supera il Ford Bronco nel 2021

La nuova generazione del Ford Bronco si propone sul mercato come il diretto rivale dell’iconica Jeep Wrangler. Nonostante ciò, i dati di vendita riguardanti il 2021 rivelano che il SUV della casa automobilistica di Stellantis ha collezionato più vendite rispetto all’avversario dell’Ovale Blu.

I dati di vendita rilasciati da Ford riportano che durante tutto il 2021 è riuscita a vendere 35.023 esemplari del nuovo Bronco. Soltanto a dicembre, l’azienda ha registrato 9168 unità immatricolate, superando le 8287 di novembre e le 3396 di settembre. Bisogna precisare, però, che le vendite del nuovo Ford Bronco sono partite ufficialmente a giugno 2021, anche se era già disponibile dapprima in prenotazione e dopo in preordine.

Jeep Wrangler: oltre 204.000 esemplari venduti negli USA nel 2021

Molto probabilmente, i dati di vendita riguardanti il 2022 saranno alla fine molto più importanti. La versione Sport del Bronco ha invece collezionato più immatricolazioni essendo stata disponibile all’acquisto per tutto l’anno appena concluso. In totale, la casa automobilistica statunitense è riuscita a vendere 108.169 esemplari, di cui 6278 soltanto a dicembre.

Per quanto riguarda la Jeep Wrangler, nel corso del 2021 sono state vendute 204.610 unità. È praticamente l’anno migliore per l’iconico fuoristrada dal 2018. Secondo i dati condivisi da Stellantis, 49.646 unità sono state consegnate nel primo trimestre del 2021, 69.020 nel secondo, 46.044 nel terzo e 39.900 nel quarto.

Naturalmente, questi dati si riferiscono al mercato statunitense in quanto in Italia non è disponibile ufficialmente all’acquisto il nuovo Ford Bronco. Nel nostro mercato, la Jeep Wrangler viene offerta in quattro allestimenti (Sport, Sahara, Rubicon e 80° Anniversario) e con motori turbo benzina da 2 litri con potenza di 272 CV e 400 Nm di coppia massima e gruppo propulsore ibrido plug-in (Jeep Wrangler 4xe).

Questo combina il propulsore benzina e un powertrain elettrico per una potenza combinata pari a 380 CV e 637 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 6,4 secondi grazie a questa configurazione.

Accanto al gruppo propulsore è presente un cambio automatico TorqueFlite a 8 rapporti che contribuisce ad ottimizzare le prestazioni durante la marcia e garantisce semplicità d’uso, reattività elevata e una guida più fluida.