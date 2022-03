Maserati Grecale: sul web di discute della somiglianza con Ford Puma

Questa mattina vi abbiamo mostrato le prime foto senza veli del SUV di segmento D Maserati Grecale. Le immagini hanno fatto letteralmente il giro del mondo rivelando per sommi capi quello che sarà l’aspetto definitivo del nuovo modello di ingresso alla gamma della casa automobilistica del Tridente. A proposito di questo veicolo, dobbiamo segnalare alcune polemiche sorte a proposito della somiglianza della nuova auto di Maserati rispetto al crossover Ford Puma.

Maserati Grecale: il SUV è davvero troppo simile a Ford Puma?

Le maggiori somiglianze tra i due veicoli, secondo i più attenti osservatori riguarda in particolare la forma dei fari e la posizione della griglia anteriore. In effetti le immagini due due modelli sono praticamente sovrapponibili. A dire il vero Maserati Grecale per i fari e la griglia anteriore ha preso spunto da altri due modelli della casa automobilistica del Tridente: Maserati Levante e Maserati MC20. Infatti questo modello è stato definito più volte come una sorta di piccolo Levante proprio per la somiglianza con il fratello maggiore.

Discorso diverso per la zona posteriore dove le maggiori somiglianze sono proprio con Maserati Levante. Ricordiamo che Maserati Grecale sarà la nuova entry level del marchio di lusso di Stellantis e in quanto tale avrà il compito di far aumentare le immatricolazioni del brand in maniera abbastanza importante.

Il SUV sarà presentato ufficialmente il prossimo 22 marzo a Modena come confermato ufficialmente dalla casa automobilistica di Stellantis nelle scorse settimane. E’ probabile che nei prossimi giorni nuovi teaser possano accompagnare l’attesa per il debutto del SUV come del resto avvenuto già in altre occasioni a cominciare dal recente Alfa Romeo Tonale. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno notizie interessanti a proposito di questa attesa auto.

