Maserati Grecale: il 22 marzo sarà presentato ufficialmente [Foto]

Maserati ha pubblicato le foto ufficiali di un prototipo senza camuffamento del nuovo Maserati Grecale che è sceso in strada prima della presentazione. Il nuovo SUV del Tridente sta già percorrendo km con la Maserati Family alla guida.

Questa volta il brand ah scelto una nuova veste per il leggero camouflage che caratterizza le vetture della Maserati Family Fleet. Una serie di messaggi rivelano in anteprima le caratteristiche tecniche del modello tanto atteso. Sulla livrea è riportato il messaggio principale: “I’m the Maserati Grecale. I can’t tell you much more”.

Maserati Grecale: confermato il giorno della presentazione ufficiale

Oltre a questo, Maserati ha confermato che la presentazione ufficiale del nuovo Maserati Grecale si terrà il 22 marzo. In tal occasione, ogni curiosità verrà soddisfatta e ogni informazione mancante sarà data.

Il prototipo in questione conferma l’ampia griglia frontale caratterizzata da otto barre verticali con al centro il logo del Tridente, delle ampie prese d’aria a nido d’ape poste ai lati e una griglia inferiore sempre a nido d’ape con le telecamere per gli ADAS.

Il profilo laterale, invece, è caratterizzato da ampi cerchi in lega multi-razza con un impianto frenante dotato di dischi forati e pinze freno rosse. Da notare anche le cornici dei finestrini silver, il Tridente posizionato vicino alla portiera posteriore, i tre iconici fori di Maserati e altri dettagli sempre silver.

Sul retro, invece, possiamo notare ben quattro terminali di scarico e ciò potrebbe significare che abbiamo di fronte il Maserati Grecale Trofeo, ossia la versione top di gamma che dovrebbe avere il V6 biturbo da 2.9 litri dello Stelvio Quadrifoglio oppure una versione depotenziata del V6 biturbo Nettuno da 3 litri della MC20.

Sappiamo che il secondo SUV della casa automobilistica modenese avrà un corpo lungo circa 4,9 metri e un passo di 2,9 metri. Alla base ci sarà la piattaforma Giorgio che è la stessa di quella impiegata sull’Alfa Romeo Stelvio. Sotto il cofano è atteso anche un quattro cilindri turbo da 2 litri con potenza di 300 CV abbinato alla tecnologia mild hybrid a 48V.

Inoltre, Maserati prevede di annunciare, forse l’anno prossimo, la variante elettrica con propulsore Folgore che dovrebbe proporre un’autonomia di circa 500 km con una singola ricarica. Ad ogni modo, il marchio di Stellantis sfrutterà il nuovo Maserati Grecale per aumentare le sue vendite, un po’ come Alfa Romeo con il nuovo Tonale.