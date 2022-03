Nuova Fiat Punto: potrebbe sfruttare l’effetto nostalgia

Si parla da anni di una nuova Fiat Punto. Il vecchio modello uscito di produzione nel corso dell’estate del 2018 ha lasciato un vuoto enorme nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Ancora oggi l’auto è molto rimpianta specie qui in Italia.

Quando si è saputo della fusione di Fiat Chrysler Automobiles con PSA Groupe e della successiva nascita del gruppo Stellantis sembrava che una delle prime nuove auto a poter essere annunciata da Stellantis potesse essere proprio una nuova Fiat Punto.

Effetto nostalgia da sfruttare con una nuova Fiat Punto?

Anche dalla Francia erano arrivate notizie in proposito e sembrava dunque che tutto procedesse per il verso giusto. Del resto Stellantis ha piattaforme, risorse economiche, stabilimenti e tecnologie per lanciare facilmente e senza troppe spese un’altra berlina di segmento B su piattaforma CMP.

Anche il successivo annuncio del capo globale di Fiat Olivier Francois, il quale aveva detto che Fiat sarebbe tornata nel segmento B con almeno due modelli, aveva fatto crescere le speranze di molti che si augurano il ritorno di questo modello nel nostro mercato.

Tuttavia negli ultimi tempi gli entusiasmi per il possibile ritorno di una nuova Fiat Punto si sono smorzati. Questo in quanto è stato specificato che le future auto di segmento B di Fiat saranno entrambe della famiglia Panda e avranno un design simile a quello visto al Salone dell’auto di Ginevra del 2019 con la concept Fiat Centoventi. Questo aveva fatto pensare a più di qualcuno che un ritorno di Punto fosse ormai un’eventualità molto remota.

Tuttavia il numero uno di Fiat, Olivier Francois nel corso di una recente intervista rilasciata alla stampa inglese aveva spiegato di non voler chiamare entrambe le auto di segmento B con lo stesso nome ma di voler utilizzare uno dei nomi che hanno fatto la storia della principale casa automobilistica italiana.

Ed è qui che entra in gioco il cosiddetto effetto nostalgia che potrebbe spingere i dirigenti del marchio automobilistico di Stellantis a rispolverare per la futura Hatchback di segmento B proprio il nome di nuova Fiat Punto.

Ovviamente al momento certezze non ce ne sono anche perchè secondo altri questo modello alla fine potrebbe essere proprio la nuova Fiat Panda mentre l’altra auto che deve arrivare, il futuro Fiat B-SUV potrebbe avere un nome completamente diverso.

Quello che è sicuro che sono tanti in Europa ed in particolare in Italia che apprezzerebbero il ritorno di questo nome che negli scorsi decenni ha fatto la storia della principale casa automobilistica italiana nel vecchio continente.

