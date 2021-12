Nuova Fiat Punto: le parole di Tavares riaccendono le speranze

Nelle scorse ore il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha detto che nonostante per il momento se ne parli poco, in futuro la gamma di Fiat sarà arricchita con numerose nuove auto, che il portoghese ha definito come “davvero molto eccitanti”.

Tavares ha pure confermato che la casa italiana tenterà il rilancio negli Stati Uniti con quei modelli che meglio si presteranno ad essere venduti in quel mercato. Le parole di Tavares sono state viste da alcuni come una speranza di rivedere una nuova Fiat Punto nella gamma del costruttore automobilistico di Stellantis.

Crescono le speranze di rivedere una nuova Fiat Punto nella gamma del costruttore italiano

Di questa auto si parla già da molti anni. Del resto il suo addio a metà del 2018 ha lasciato un vuoto nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Una nuova Fiat Punto riaccenderebbe l’entusiasmo in tantissime persone che ancora oggi si augurano di rivedere sul mercato un modello di questo tipo.

Utilizzando la piattaforma STLA Small la nuova Fiat Punto potrebbe ritornare anche piuttosto velocemente sul mercato sfruttando motori, tecnologie e componenti di altre auto dei brand facenti parte di Stellantis.

Se la vettura di Fiat tornerà a listino, potrebbe arrivare insieme alla nuova generazione della Citroen C3. Queste dovrebbe debuttare nel corso del 2024. Dunque potrebbe essere quello l’anno giusto per rivedere la berlina compatta di Fiat.

La nuova Fiat Punto in virtù di quanto detto poc’anzi non richiederebbe un investimento particolarmente oneroso per la casa italiana ma di contro potrebbe portare al brand nuove quote di mercato lasciate ormai da diversi anni alle rivali. Per sapere se davvero ci sarà questo clamoroso ritorno comunque non dovremo aspettare ancora molto.

Infatti lo stesso Carlos Tavares sempre ieri ha fatto sapere che il nuovo piano strategico del gruppo Stellantis con le novità relative a tutti i suoi 14 marchi sarà svelato il prossimo 1 marzo 2022. In quella data quindi capiremo non solo se davvero una nuova Fiat Punto si farà ma anche quando finalmente l’auto tornerà sul mercato e soprattutto in quale dei numerosi stabilimenti del gruppo Stellantis avverrà la sua produzione.

