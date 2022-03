FCA Bank lancia il nuovo servizio di noleggio my Fiat On Demand

La nuova Fiat 500 Elettrica offre una nuova e versatile soluzione per garantire un’esperienza di mobilità completa e all’insegna della massima libertà. Dopo essersi confermata l’auto a zero emissioni più venduta in Italia nel 2021, la nuova 500 Elettrica è al centro della nuova partnership tra Fiat, FCA Bank e Leasys Rent, pensata per ampliare ulteriormente il successo dell’iconica city car full electric.

Nelle scorse ore è stato annunciato il nuovo servizio di noleggio my Fiat On Demand, dedicato a tutti i modelli proposti dalla casa automobilistica torinese e disponibile per chi acquista una nuova 500e tramite una formula di finanziamento o leasing della banca di Stellantis.

My Fiat On Demand: ufficiale il nuovo servizio di noleggio riservato alla gamma Fiat

Con My Fiat On Demand è possibile avere a disposizione una vettura in più del brand italiano da noleggiare quando se ne ha bisogno. Il servizio, fornito da Leasys Rent, offre un pacchetto di 24 giorni di noleggio on demand con cui mettersi alla guida, dove e quando si vuole, di un modello a scelta della gamma Fiat, dalla 500 alle 500X e 500L, passando per Panda e Tipo.

Le auto noleggiate tramite il nuovo servizio saranno utilizzabili, in modo frazionato o continuativo, durante tutto l’arco del finanziamento FCA Bank. Secondo quanto affermato da Stellantis, si tratta di una nuova soluzione per godersi in tutta comodità un weekend o un viaggio con la famiglia.

Un servizio di mobilità complementare a quella della nuova Fiat 500 Elettrica, in grado di rispondere alle esigenze particolari di abitabilità e trasporto di bagagli, così come di guida in zone con limitate infrastrutture di ricarica. Inoltre, per la massima libertà di fruizione del servizio, il veicolo noleggiato potrà essere guidato anche da una persona diversa dall’intestatario della 500 Elettrica.

Oltre ai 24 giorni di noleggio, il servizio my Fiat On Demand include km illimitati, polizza RCA e assicurazione completa furto e Kasko senza franchigia per garantire un’esperienza di mobilità senza pensieri.

Questo può essere attivato comodamente online in maniera molto semplice. Una volta effettuato l’acquisto della Fiat 500 Elettrica tramite finanziamento FCA Bank, è necessario convertire sul sito apposito il voucher ricevuto. Da qui, basterà registrarsi a CarBox, prenotare il modello che si desidera con un preavviso di almeno 24 ore e ritirarlo presso uno dei Leasys Mobility Store abilitati presenti in Italia.

Per poter richiedere my Fiat On Demand è necessario avere solo una carta di credito. Inoltre, se quest’ultima viene fornita da FCA Bank sono previsti ulteriori vantaggi sia sui servizi di noleggio a breve termine targati Leasys Rent (come il 15% di sconto sul canone di noleggio e dimezzamento del deposito cauzionale) che sul car sharing LeasysGO! (come l’iscrizione annuale gratuita).