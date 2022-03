Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: i due SUV registrati in Brasile

Arrivano notizie interessanti dal Brasile per Jeep. La casa automobilistica americana, che fa parte del gruppo Stellantis, potrebbe espandere la sua gamma di modelli in Brasile con due nuove aggiunte. Dopo il SUV Jeep Commander a sette posti prodotto a Goiana, Stellantis potrebbe portare in quel paese il gigantesco duo formato da Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Entrambi si basano sull’altrettanto enorme pickup RAM 1500.

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer registrati all’INPI in Brasile

Infatti l’INPI, Istituto Nazionale della Proprietà Industriale, ha ricevuto da Stellantis la registrazione di due modelli Jeep, ovvero la Wagoneer e la Grand Wagoneer. Diretti rivali negli USA di Chevrolet Suburban/Tahoe, GMC Yukon, Cadillac Escalade, Ford Expedition, Lincoln Navigator, Lexus LX, Land Rover Range Rover Evoque Toyota Land Cruiser e Mercedes-Benz GLS, Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer rappresenterebbero il marchio in un segmento estremamente popolare negli USA ma assente in Brasile.

Dei modelli in lista sono presenti in Brasile solo la Mercedes-Benz GLS e la Range Rover Evoque. Costruito sulla stessa base del telaio sottoscocca della RAM 1500, Jeep Wagoneer è enorme: è lungo 5,43 m, largo 2,12 m e alto 1,92 m. Rispetto al Commander, che è il SUV Jeep più grande prodotto in Brasile, questo modello è 66 cm più lungo, 27 cm più largo e 24 cm più alto.

Se venduto in Brasile, sarà il SUV più costoso di Jeep, superando facilmente mezzo milione di real come prezzo. Vale la pena ricordare che Stellantis sta già testando la nuova generazione della Grand Cherokee, che in Brasile dovrebbe essere venduta nella variante L con passo allungato e sette posti.

La Grand Cherokee a cinque posti è pure allo studio. Ovviamente l’avvenuta registrazione non significa necessariamente che i SUV saranno venduti in Brasile ma potrebbe anche essere che Jeep abbia voluto semplicemente proteggere i suoi diritti industriali.

