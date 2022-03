Jeep B-SUV: è ufficiale, sarà la prima auto elettrica del brand

Jeep muove i primi passi verso un futuro completamente elettrico rivelando il design del suo primo modello a zero emissioni, che sarà lanciato in Europa nella prima metà del 2023. Si tratta del Jeep B-SUV che sarà prodotto presso lo stabilimento di Tychy in Polonia su piattaforma STLA Small.

Jeep B-SUV sarà la prima auto elettrica della casa americana

La nuova Jeep, ancora senza nome, è un indicatore significativo dell’obiettivo di Stellantis di diventare leader del settore delle auto a zero emissioni, poiché mostra come i marchi di Stellantis senza modelli completamente elettrici si trasformeranno rapidamente in case automobilistiche con una gamma completa di veicoli elettrici.

Il nuovo modello dovrebbe collocarsi al di sotto di Jeep Renegade in termini di dimensioni. Fa evolvere il grosso linguaggio del design contemporaneo di Jeep in qualcosa di più tipico di un modello completamente elettrico, con un parabrezza meno profondo e più aerodinamico e un’interpretazione chiusa della tradizionale griglia del marchio. In reatà però le immagini mostrano una certa somiglianza con le altre auto della gamma di Jeep ed in primis con le recenti Compass, Renegade e Grand Cherokee.

La Jeep B-SUV elettrica dovrebbe utilizzare la piattaforma e-CMP di Stellantis, utilizzata in auto di dimensioni simili come la Peugeot 208, 2008 e Opel Corsa. Ma è improbabile che questa piattaforma sia in grado di ospitare la trazione integrale. Questo è un prerequisito per qualsiasi Jeep, ma forse l’elettricità potrebbe cambiare le regole del marchio.

In quanto piattaforma multi-potenza, l’utilizzo di e-CMP per il nuovo modello comporterebbe la possibilità di produrre anche versioni a benzina, ma non è ancora noto se ciò sia previsto. Con batterie che vanno da 37kWh, Stellantis punta anche a un’autonomia fino a 450 km dai suoi nuovi modelli e lo stesso dovrebbe valere anche per la nuova Jeep B-SUV.

