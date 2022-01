Jeep Commander: possibile il suo arrivo in Europa?

Nei giorni scorsi hanno fatto scalpore alcune foto spia di un prototipo camuffato di Jeep Commander in Europa. Il modello è stato immortalato in fase di test in Nord Europa. Queste immagini stanno facendo discutere. Il modello che viene venduto in America latina e con il nome di Jeep Meridian debutterà verso metà anno anche in India, secondo alcuni potrebbe arrivare anche in Europa.

Jeep Commander: possibile il suo debutto in Europa?

Inizialmente si pensava di no ma queste nuove foto spia hanno lasciato dei debbi sulle intenzioni di Jeep per quanto riguarda il vecchio continente. Del resto Jeep Commander potrebbe essere un’interessante alternativa per il gruppo Stellantis nel Vecchio Continente. Dopotutto, anche la Volkswagen Nivus è stata completamente sviluppata in Brasile e ha recentemente iniziato a essere venduta in Europa come Taigo.

Se la produzione della Jeep Commander sarà confermata per l’Europa, sarà la seconda vettura genuinamente brasiliana prodotta e venduta all’esigente pubblico europeo. La stampa internazionale lo chiama ancora Grand Compass, nonostante il modello si sia già dimostrato totalmente diverso dal fratello minore quando si tratta di guida.

Sebbene, in sostanza, il Commander sia, in effetti, una versione allungata e più sofisticata della Compass. L’ingresso del modello in Europa avrà la stessa missione del Brasile: completare la gamma di Jeep.

L’introduzione di Jeep Commander nella gamma della casa automobilistica americana permetterebbe a Jeep di accorciare la distanza tra i suoi modelli top di gamma e quelli più compatti consentendo allo stesso tempo a Jeep di competere sul mercato auto europeo con modelli del calibro di Peugeot 5008 e la Volkswagen Tiguan Allspace. Vedremo dunque se nei prossimi mesi arriveranno conferme in proposito a ciò.

