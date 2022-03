Nuova Lancia Ypsilon 2024: tutto quello che sappiamo

La nuova lancia Ypsilon sarà il primo modello ad arricchire la gamma della casa automobilistica piemontese. Questo almeno secondo il piano di rilancio annunciato nei mesi scorsi dal numero uno del marchio premium di Stellantis, il direttore responsabile Luca Napolitano.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Lancia Ypsilon

La vettura sarà prodotta nel corso del 2024 e sarà la prima auto del nuovo corso di Lancia a debuttare in Europa. I primi paesi che dovrebbero nuovamente riaccogliere la nuova Lancia Ypsilon saranno la Germania e la Francia, poi a seguire Spagna, Austria e Belgio. La vettura dovrebbe essere prodotta in Spagna nello stabilimento di Figueruelas insieme a Opel Corsa e Peugeot 208. Ma in merito si aspettano conferme. Quello che è certo è che non sarà prodotta in Italia. Molto probabilmente l’auto sarà proposta solo nella versione elettrica anche se non possiamo escludere che almeno inizialmente venga proposta anche in versione ibrida.

Anche per la nuova Lancia Ypsilon verrà utilizzata la piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA. La vettura avrà molte cose in comune con le altre berline compatte del gruppo. L’auto rappresenterà una sorta di manifesto di quello che diventerà il marchio Lancia sotto Stellantis. Si tratterà di un’auto dallo stile elegante e moderno. Lancia cercherà di ampliare la platea di clienti arrivando con questo veicolo anche a chi fino ad ora è rimasto lontano dalle auto della casa automobilistica piemontese.

L’anno prossimo dovrebbero iniziare i test di sviluppo della vettura e sicuramente arriveranno ulteriori indizi su quello che sarà l’aspetto di questo modello. Quello che è certo è che l’auto sarà rivoluzionata rispetto al modello attuale che comunque si difende ancora bene sul mercato nonostante sia presente da molti anni. Questo è dimostrato dai dati di vendita che nel 2021 in Italia hanno visto l’auto di Lancia al secondo posto tra le più vendute dietro solo a Fiat Panda.

