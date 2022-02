Nuova Lancia Ypsilon: quanti cavalli per la nuova generazione?

Nel 2024 arriverà la nuova Lancia Ypsilon. La futura generazione del celebre modello del marchio premium di Stellantis sarà venduta in tutta Europa riportando la casa automobilistica piemontese nei principali mercati del nostro continente, come confermato dal numero uno del marchio premium di Stellantis, il direttore responsabile Luca Napolitano. A proposito di questo modello girano tante voci.

Più cavalli per la nuova Lancia Ypsilon nel 2024?

Questo in quanto Napolitano ha anticipato che la nuova Lancia Ypsilon sarà un modello molto diverso rispetto a quello che attualmente viene venduto in Italia. Ci sarà un riposizionamento per garantire che un maggior numero di clienti possa interessarsi a questo veicolo quando finalmente arriverà questa nuova e attesissima versione. Al momento la vettura piace molto alle donne ma si cercherà di farla diventare interessante anche per uomini e per giovani.

L’auto sarà completamente elettrica e avrà più potenza rispetto al modello attuale. Si parla di 130 cavalli per la versione top di gamma che però sarà completamente elettrica. Insomma di certo non si potrà dire che la futura auto avrà prestazioni peggiori del modello attuale. Quanto al luogo di produzione potrebbe essere Figueruelas in Spagna dove viene già prodotta Opel Corsa e dove in futuro arriverà anche la versione completamente elettrica di Peugeot 208.

I primi paesi in cui la nuova Lancia Ypsilon tornerà nel 2024 dovrebbero essere Germania e Francia. A seguire Spagna, Belgio e Austria. A proposito di come sarà questa vettura quando arriverà maggiori informazioni dovrebbero trapelare già nel corso dei prossimi mesi.

Quello che è certo è che questa vettura rappresenterà il nuovo corso di Lancia anche da un punto di vista del design. Quindi la sua importanza sta anche nel fatto di anticipare quelle che poi saranno le linee e le caratteristiche fondamentali anche delle future auto di Lancia. Ricordiamo poi che nel 2026 arriverà un crossover di segmento C e nel 2028 la nuova Lancia Delta.

