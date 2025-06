Stellantis lancia il progetto Inspire in collaborazione con Assist Asia

Stellantis India, in collaborazione con Assist Asia, ha lanciato oggi il progetto Inspire, un’iniziativa di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) incentrata sulla riduzione del divario di competenze nei settori della mobilità e della produzione in India, in continua evoluzione. L’evento di lancio si è tenuto presso il NITTTR di Chennai, riunendo rappresentanti del mondo accademico, dell’industria e del governo per segnare l’inizio di questo progetto di grande impatto. Questa iniziativa è in linea con la visione del governo del Tamil Nadu di continuare a consolidare la regione come un polo di solide risorse ingegneristiche a tutti i livelli, promuovendo competenze tecniche e innovazione per guidare una crescita industriale sostenibile.

La prima fase di formazione nell’ambito del progetto Inspire è iniziata il 26 maggio 2025 presso il NITTTR di Chennai, gettando le basi per un’implementazione della durata di un anno che si estenderà anche a Pune . Il programma è in linea con le priorità nazionali come Viksit Bharat 2047 e Industria 4.0 , ed è progettato per preparare i giovani indiani alle opportunità nei settori sostenibili e tecnologicamente avanzati.

” In Stellantis, crediamo che la formazione continua sia fondamentale per fornire ai singoli individui le competenze necessarie per il futuro e avere successo nell’industria odierna in rapida evoluzione. Attraverso il Progetto INSPIRE, stiamo fornendo ai giovani le competenze essenziali per prosperare nei settori in continua evoluzione della mobilità elettrica, dell’automazione e della sostenibilità. Allineandosi a priorità nazionali come Viksit Bharat 2047 e Industria 4.0 , questa iniziativa colma il divario tra istruzione e occupazione, supportando al contempo l’industria automobilistica nella sua transizione verso un futuro più verde e digitale. Siamo grati per la partnership di ASSIST Asia e NITTTR Chennai, la cui collaborazione è fondamentale per il successo di questo progetto “, ha dichiarato Shailesh Hazela, CEO e Amministratore Delegato di Stellantis India.

Il progetto INSPIRE , acronimo di Integrating Sustainability, Progress, Innovation, Readiness, and Employability (Integrare Sostenibilità, Progresso, Innovazione, Prontezza e Occupabilità), beneficerà direttamente 2.500 studenti provenienti da ITI e istituti professionali attraverso la formazione pratica in sistemi per veicoli elettrici, meccatronica avanzata e robotica , certificando inoltre 200 Master Trainer per garantire la sostenibilità del programma a lungo termine. L’iniziativa è progettata non solo per fornire formazione tecnica, ma anche per rafforzare l’occupabilità attraverso moduli su competenze green, alfabetizzazione digitale e finanziaria, salute e sicurezza e preparazione al lavoro.

Con un’enfasi sull’impatto, il progetto mira a collocare il 75% degli studenti in tirocini o lavori, raggiungere il 30% di partecipazione femminile e aumentare gli stipendi di ingresso del 20% . Inoltre, punta a un tasso di completamento dei corsi dell’85% e mira a migliorare le capacità di 10 istituti tecnici , collegandoli più strettamente al mondo del lavoro.

ASSIST è orgogliosa di collaborare con Stellantis India al progetto INSPIRE , che risponde all’esigenza critica di una formazione pratica e pertinente nel settore automobilistico indiano, in rapida evoluzione. Questa iniziativa va oltre l’istruzione tradizionale, fornendo ai giovani le competenze necessarie per tecnologie emergenti come la mobilità elettrica, la robotica e la meccatronica. Fornendo alla forza lavoro competenze pronte per il futuro, non solo stiamo dando potere ai giovani, ma stiamo anche garantendo che l’industria automobilistica abbia i talenti necessari per affrontare la sua trasformazione. Non vediamo l’ora di vedere questa partnership generare un impatto a lungo termine, promuovere la creazione di posti di lavoro e contribuire a un’economia più sostenibile e qualificata “, ha dichiarato Karunakaran K, Country Head di ASSIST Asia.

Chennai e Pune sono state scelte strategicamente per la loro forte presenza nel settore automobilistico e per la presenza di ecosistemi di formazione tecnica. Queste sedi offrono un terreno fertile per allineare i programmi di studio alle reali esigenze del mondo del lavoro e rafforzare il legame tra istruzione e occupazione. L’evento di lancio al NITTTR Chennai ha rappresentato una pietra miliare significativa, riunendo educatori, decisori politici e leader del settore privato per celebrare l’avvio di questa iniziativa che rafforzerà il panorama dell’istruzione tecnica in India.