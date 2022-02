Jeep B-SUV: il suo debutto avvolto nel mistero

Jeep B-SUV è un modello di cui si parla ormai da molti anni. Addirittura già dai tempi di Sergio Marchionne si ipotizzava l’arrivo di un SUV ancora più piccolo di Renegade da far diventare la nuova entry level della gamma in Europa. L’arrivo di questo modello è stato poi confermato anche quando alla guida Fiat Chrysler c’era Mike Manley. Con l’avvento di Stellantis anche il nuovo amministratore delegato Carlos Tavares ha confermato il progetto.

Quando debutterà il nuovo Jeep B-SUV?

Si è anche saputo che Jeep B-SUV sarebbe stato prodotto su piattaforma CMP presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Questo fa supporre anche che il modello possa essere il primo veicolo completamente elettrico ad arricchire la gamma di Jeep in Europa. Questo in quanto la piattaforma CMP supporta anche auto completamente elettriche.

Per quanto riguarda la data di debutto del modello, in Polonia si era sparsa la voce che la produzione avrebbe avuto inizio nella seconda metà del 2022. La voce è stata poi confermata anche da alti dirigenti di Stellantis. Si diceva che la produzione di questo modello sarebbe iniziata nel corso dell’autunno del 2022. In particolare si parlava del mese di novembre.

La cosa che però lascia perplessi è che al momento nessuna notizia vi è di questo modello. Non si conosce nemmeno il nome che avrà e da Jeep tutto tace. Non sono mai stati avvistati prototipi del modello a differenza del B-SUV di Fiat che dovrebbe essere prodotto circa 6 mesi dopo il Jeep B-SUV.

Questo ha portato qualcuno ad ipotizzare un possibile slittamento della presentazione di questo modello che salvo sorprese delle prossime settimane potrebbe slittare alla prima metà del 2023. Ovviamente al momento si tratta di semplici voci.

Il prossimo 1 marzo 2022 sapremo con certezza quando esattamente questo modello sarà prodotto e arriverà sul mercato. In quella data infatti Stellantis annuncerà il suo primo piano industriale. Molto probabilmente conosceremo tutti i progetti dei 14 marchi che fanno parte del gruppo relativi ai prossimi 5 anni.

