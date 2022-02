Fiat Fastback: le ultime novità [Render]

Fiat Fastback dovrebbe essere il nome scelto per il nuovo SUV Coupè che la casa italiana ha intenzione di lanciare in Brasile e poi successivamente in tutta l’America latina entro la fine del 2022. Questo veicolo prende il nome e anche il design dalla concept car che il produttore automobilistico italiano ha mostrato in occasione del Salone dell’auto di San Paolo alcuni anni fa.

Fiat Fastback: ecco le ultime novità e una nuova ipotesi sul suo design

Si tratterà di un SUV dalle forme più sinuose e sportive rispetto al recente Fiat Pulse che tanti consensi sta raccogliendo in Brasile nei primi mesi di arrivo sul mercato. Questa coppia di SUV, i primi per Fiat in quel continente, dovrebbero fare la fortuna della principale casa automobilistica italiana che comunque è già leader di mercato in quell’area del mondo.

Fiat Fastback avrà molte cose in comune con alcuni modelli di Fiat già presenti in quel mercato. Ad esempio la piattaforma e le dimensioni saranno le stesse della berlina Fiat Cronos. Molti dei suoi componenti saranno condivisi con quelli di Fiat Pulse, Argo, Toro e Strada.

Fiat Fastback avrà pure una versione Abarth che però arriverà sul mercato solo nel corso del 2023. Grazie a questo modello la principale casa automobilistica italiana dovrebbe conquistare una nuova fetta di mercato andando a catturare l’attenzioni di alcuni clienti fino ad ora rimasti lontani dal marchio automobilistico di Torino.

Questo grazie allo sbarco in un segmento molto popolare in questo momento come quello dei SUV Coupè. Nel frattempo in Brasile continuano i test del prototipo camuffato del veicolo già immortalato diverse volte in fase di test. Qui vi mostriamo un render di Kleber Silva che prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo del SUV quando finalmente sarà svelato.

Ti potrebbe interessare: Fiat 500 elettrica: la city car della casa italiana ha ottenuto un incremento pari +106% delle vendite in Europa nel mese di gennaio del 2022