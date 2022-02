Fiat Fastback: nuova foto spia per il SUV Coupè

Fiat è decisa ad inserirsi nel redditizio segmento dei SUV Coupè in America latina. La principale casa automobilistica italiana sta testando da qualche mese il suo futuro Fiat Fastback: Il modello nelle scorse ore è stato nuovamente immortalato in versione prototipo camuffato nelle strade di una non meglio precisata località sudamericana.

Fiat Fastback: nuovamente avvistato il SUV coupè di Fiat

Il nuovo modello di Fiat dovrebbe debuttare entro la fine del 2022. Questo ovviamente sempre che non vi siano ritardi. Questi infatti potrebbero derivare dalla crisi dei semiconduttori che già ha portato il gruppo automobilistico Stellantis a rinviare il debutto di altri modelli come ad esempio Alfa Romeo Tonale e Maserati Grecale che in un primo momento dovevano debuttare nel 2021.+

Fiat Fastback il cui nome al momento è provvisorio, deriverà dalla omonima concept car svelata dalla casa automobilistica italiana al Salone dell’auto di San Paolo del 2022. La vettura condividerà la stessa piattaforma della berlina Fiat Cronos. L‘auto sarà venduta nei principali mercati dell’America latina. Dopo il Brasile previsto il suo arrivo anche in Argentina.

La vettura avrà un aspetto tipicamente da SUV coupè e quindi in questo differirà dall’altro SUV compatto di Fiat in America Latina: Fiat Pulse. Questo infatti presenta una forma più squadrata e dovrebbe avere dimensioni più compatte rispetto a Fiat Fastback.

Il nuovo SUV della casa italiana dovrebbe avere anche una versione Abarth che sarà la top di gamma come potenza e prestazioni. A proposito di questo atteso modello che dovrebbe ancora una volta far impennare le vendite di Fiat in America latina sono attesi nuovi dettagli e informazioni già a partire dai prossimi mesi.

