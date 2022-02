Peugeot SUV Coupè: il suo arrivo ora è ufficiale

Vi avevamo scritto in passato della possibilità che la gamma di Peugeot a breve si sarebbe arricchita di una nuova vettura. Si sarebbe trattato di un SUV Coupè su base della nuova Peugeot 208. A proposito di questo modello si era addirittura detto che sarebbe arrivato a giugno salvo poi leggere smentite ufficiali da parte della casa automobilistica del Leone. Oggi però Stellantis ha rivelato i piani dei suoi marchi per i prossimi 2 anni. Tra le nuove auto c’è anche un Peugeot SUV Coupè di segmento C.

Peugeot SUV Coupé: ufficiale il suo arrivo tra il 2022 e il 2023

Si tratterebbe proprio della versione crossover di Peugeot 308 che secondo alcuni si potrebbe chiamare Peugeot 4008 secondo altri Peugeot 408, o Peugeot 308 cross. Di questo modello sappiamo di sicuro che condividerà molto cose con la 308 a cominciare dalla piattaforma e parte dei motori oltre che numerosi altri componenti. Inoltre si è saputo con certezza che il luogo di produzione di questa Peugeot SUV Coupé sarà lo stesso della 308 ovvero lo stabilimento ex PSA di Mulhouse in Francia.

Ricordiamo che questo nuovo modello della casa francese quando arriverà sul mercato finirà per essere concorrente diretto di auto quali Renault Arkana nel fiorente mercato dei SUV Coupé. Una vettura di questo tipo è destinata a far aumentare e non di poco le vendite della casa del leone sul mercato nei principali paesi dell’Europa e forse non solo.

Si prevede che già nelle prossime settimane nuovi dettagli emergeranno a proposito di questo atteso veicolo. Forse già il prossimo 1 marzo quando Stellantis svelerà il suo piano strategico per i prossimi anni avremo qualche dettaglio in più su questa auto e forse finalmente capiremo più o meno quando arriva e quale nome potrebbe avere.

