Nuova Peugeot 308 si aggiudica un importante riconoscimento in Francia

La nuova Peugeot 308 è riuscita a trionfare nella categoria City car e Compatte durante i Trophées de l’Argus 2022, superando la DS 4 e la Dacia Spring. I Trophées de l’Argus sono assegnati da una giuria di 18 giornalisti, esperti di valutazioni e in area tecnica.

La classifica viene stilata in base ai seguenti criteri: budget di acquisto e di utilizzo, consumi, innovazioni e caratteristiche di utilizzo quali comfort, qualità, design e piacere di guida. Nello spiegare i loro voti e la netta vittoria della nuova 308, i membri della giuria dei Trophées de l’Argus hanno sottolineato il piacere di guida, il design, la qualità e la notevole capacità della vettura di associare comfort e dinamismo.

Nuova Peugeot 308: ha trionfato nella categoria City car e Compatte ai Trophées de l’Argus 2022

Grégory Pelletier, caporedattore de L’Argus, ha dichiarato che la nuova Peugeot 308 è stata la netta vincitrice della giuria de L’Argus nella categoria delle berline compatte. Stile, qualità della presentazione, piacere di guida, comfort ed equipaggiamenti tecnologici hanno permesso alla nuova generazione dell’auto di portarsi a casa questo importante riconoscimento.

La natura è saldamente radicata nel DNA di Peugeot. Sensuale e dal design audace, si inserisce in un universo di riferimento più alto di gamma e più dinamico delle sue concorrenti. È anche la prima Peugeot ad adottare la nuova immagine della casa del Leone grazie al nuovo logo.

Linda Jackson, CEO di Peugeot, si è detta estremamente orgogliosa che la nuova Peugeot 308 abbia vinto il trofeo de L’Argus. Si tratta di un premio molto importante conferito da giornalisti esperti che sanno giudicare le auto in profondità.

Il potere seduttivo della 308, prosegue Jackson, è concreto e questo premio dimostra che la vettura possiede anche la sostanza tecnologica e le qualità che costituiscono un punto di riferimento sul mercato. La nuova 308 è diventata già leader del segmento C nel mercato francese a partire dal gennaio 2022.

I Trophées de L’Argus premiano ogni anno le migliori auto nelle loro rispettive categorie. Quest’anno erano in lizza 66 modelli e sono stati assegnati 11 trofei, di cui sette a nuovi modelli nelle seguenti categorie: City car e Compatte (vinta dalla Peugeot 308 di nuova generazione), Berline familiari e premium, City SUV, SUV compatti e multispazio, SUV familiari e crossover, SUV premium e Veicoli commerciali.

Per questa 29ª edizione, la cerimonia di premiazione si è tenuta il 17 febbraio all’Espace Clacquesin di Malakoff ed è stata presentata da Margot Laffite.

In Italia, la nuova generazione della Peugeot 308 viene proposta in cinque allestimenti chiamati Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack. Si pare da 23.750 euro per Active Pack con motore benzina PureTech 110 fino ad arrivare a 43.450 euro per la GT Pack con gruppo propulsore ibrido plug-in da 225 CV.