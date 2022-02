Nuova Alfa Romeo Giulietta: nuova ipotesi dal web

Se ne parla da tanto tempo ma la verità è che al momento non è per nulla certo che una nuova Alfa Romeo Giulietta si farà. Se fino a circa un anno fa sembrava scontato il suo ritorno, il silenzio di Jean-Philippe Imparato su questa auto aveva fatto sorgere molti dubbi. Più di recente nel corso di un’intervista rilasciata ad Automotive News, il CEO di Alfa Romeo è tornato a parlare di una nuova Giulietta dicendo che lui e il suo team ci stanno pensando ma nulla per il momento è certo. In ogni caso se ne parlerà tra molti anni forse addirittura nel 2028.

Ecco come immaginano su Instagram una nuova Alfa Romeo Giulietta

Nonostante ciò gli estimatori di questo modello non si sono lasciati scoraggiare. Su Instagram il designer Andras Veres ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Alfa Romeo Giulietta nel caso in cui alla fine i dirigenti della casa automobilistica del Biscione decidano di puntare ancora su questa auto.

Ovviamente come sempre accade in questi casi, non a tutti è piaciuta questa ipotetica nuova Alfa Romeo Giulietta. C’è chi la immagina in maniera molto diversa e chi invece preferirebbe vedere altre auto nella futura gamma del Biscione. A qualcuno ricorda molto nello stile un celebre modello di BMW, altri invece hanno apprezzato la coraggiosa ipotesi.

Ricordiamo che se questa vettura tornerà, lo farà comunque solo in versione completamente elettrica anche nella eventuale versione Quadrifoglio che in questo render è stata rappresentata. Vedremo dunque cosa decideranno i dirigenti di Alfa Romeo. Molto dipenderà da come andranno le cose con Tonale e Brennero e da come si evolverà il mercato nel frattempo. Se ci sarà un ritorno alle berline allora ciò potrebbe favorire il rientro di Giulietta.

