Alfa Romeo: ecco quale potrebbe essere la prima auto solo elettrica

Nei prossimi anni Alfa Romeo, al pari di tutti gli altri marchi che fanno parte del gruppo Stellantis, elettrificherà la sua gamma di auto. Dal 2025 le nuove auto arriveranno solo in versione elettrica e dal 2027 tutte le versioni con motori a combustione cesseranno di essere prodotte. La prima auto completamente elettrica sarà il B-SUV Alfa Romeo Brennero che da fine 2023 dovrebbe venire prodotto presso lo stabilimento di Tychy.

Quale sarà la prima auto di Alfa Romeo ad essere prodotta solo in versione completamente elettrica?

Il CEO della casa automobilistica del Biscione, Jean-Philippe Imparato, ha dichiarato nei giorni scorsi nel corso di un’intervista che la prima auto solo elettrica dello storico marchio milanese arriverà nel 2025. Il numero uno di Alfa Romeo però non ha voluto dire di quale auto si tratterà. Al momento vi sono diverse scuole di pensiero.

Innanzi tutto possiamo essere abbastanza certi che non si tratterà di Alfa Romeo Tonale e nemmeno di Alfa Romeo Brennero. Questi modelli infatti che saranno lanciati prima del 2025 continueranno ad avere in gamma versioni con motori a combustione almeno sino al 2027. Al momento l’ipotesi più probabile è che si possa trattare della nuova Alfa Romeo Giulia. Del resto è stato lo stesso Imparato a confermare che la vettura avrà una seconda generazione e che l’auto tornerà sul mercato unicamente nelle vesti di auto completamente elettrica.

La seconda ipotesi è che si possa trattare della nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio. Anche di questo modello Imparato ha detto che ci sarà una seconda generazione e che questa arrivando tra qualche anno sarà solo elettrica. Tra le due auto pensiamo possa avere maggiori chance di arrivare prima la berlina Giulia. Questo per il semplice fatto che l’attuale generazione della vettura è più vecchia di Stelvio e quindi dovrebbe andare in pensione per prima.

Un’altra ipotesi molto suggestiva è quella secondo cui la prima auto ad essere prodotta in modalità esclusivamente elettrica del Biscione possa essere un’auto sportiva. Del resto è stato lo stesso Imparato più di una volta e anche di recente a dire che la sua casa automobilistica ha intenzione di produrre nei prossimi anni anche auto sportive. Il francese nel corso di varie interviste ha fatto i nomi di GTV, Duetto e 33 Stradale.

Dunque secondo questa teoria potrebbe essere una di queste auto ad arrivare nel 2025, probabilmente in edizione limitata. Questa ipotesi però contrasta con quanto detto da Imparato nelle scorse settimane e cioè che prima di lanciare auto sportive il Biscione dovrà migliorare i conti e l’immagine.

Infine sembra da scartare anche l’ipotesi che possa essere la nuova Alfa Romeo Giulietta la prima auto solo elettrica della casa milanese. Imparato ha detto che non è certo il suo arrivo e che lui e il suo team ci stanno ancora pensando. Dunque prima del 2027 o del 2028 sarà difficile vedere questa auto. Dunque l’ipotesi più probabile è che si tratterà della seconda generazione di Giulia.

