Alfa Romeo Brennero: nuova ipotesi sul suo design

Alfa Romeo Brennero dovrebbe essere il nome del futuro B-SUV che lo storico marchio del Biscione farà debuttare entro la fine del prossimo anno con le vendite che invece inizieranno nei primi mesi del 2024. Il modello è considerato come fondamentale per il rilancio della casa automobilistica milanese dato che da solo dovrebbe garantire oltre 100 mila vendite all’anno diventando in breve tempo l’auto più venduta tra tutte quelle presenti nella gamma del marchio premium del gruppo Stellantis.

Ecco come viene immaginato il futuro Alfa Romeo Brennero

A proposito di Alfa Romeo Brennero nelle scorse ore sul web è apparso un nuovo render che prova ad immaginare quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se appassionati e addetti ai lavori nel mondo dei motori. Si tratta del render di Kleber Silva non nuovo a questi exploit il quale ha provato a dire la sua su quelle che saranno le caratteristiche di questo SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia nel famoso stabilimento del gruppo Stellantis che un tempo apparteneva a Fiat Chrysler Automobiles.

L’ipotesi a nostro giudizio è ben fatta in quanto è chiaramente ispirata ad Alfa Romeo Tonale soprattutto per quello che concerne la parte anteriore e dunque questo rende credibile il design di questo ipotetico Alfa Romeo Brennero.

Ricordiamo che questo modello sarà il primo ad avere una versione totalmente elettrica per la casa automobilistica del Biscione nel 2024. L’auto sorgerà sulla piattaforma CMP e sarà dunque la prima del Biscione su ex piattaforma del gruppo PSA.

Ricordiamo che le previsioni di vendita di questa auto sono molto elevate. Si parla di circa 100 mila unità all’anno e questo fa capire il perchè si tratti di un modello così importante per il rilancio della casa automobilistica del Biscione. Nei prossimi mesi dovrebbero partire i test di sviluppo di questa auto e sicuramente capiremo qualcosina in più su come sarà il futuro Alfa Romeo Brennero.

