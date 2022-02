Alfa Romeo Tonale Pickup: ecco l’elegante versione da lavoro [Render]

Dopo tanta attesa e diversi anni dal lancio dell’ultima vettura, finalmente Alfa Romeo ha portato sul mercato un nuovo prodotto con il nome di Alfa Romeo Tonale che segna l’inizio di una nuova era.

Nella gamma dello storico marchio di Arese, il nuovo Tonale va ad affiancarsi alla berlina Giulia e al SUV Stelvio e inoltre è il primo veicolo ibrido plug-in sviluppato dalla casa automobilistica milanese.

Alfa Romeo Tonale Pickup: ecco l’ultimo progetto digitale di X-Tomi Design

L’Alfa Romeo Tonale mantiene intatto il DNA sportivo del marchio di Stellantis e allo stesso tempo si adatta perfettamente ai tempi moderni. Infatti, oltre alla variante plug-in hybrid con potenza di 275 CV, viene corredato da un NFT (non-fungible token) che ha l’obiettivo di aumentare il valore della vettura.

Come sapete, Alfa Romeo non ha mai proposto nella sua lunga storia un vero e proprio pick-up, ma in questo ci ha pensato il renderista X-Tomi Design che ha pubblicato su Facebook un progetto digitale che ci mostra il nuovo Alfa Romeo Tonale in versione pick-up. In queste ultime settimane abbiamo visto svariati progetti dedicati al nuovo SUV del Biscione, dalla coupé, alla spider fino ad arrivare alla versione GTA ad alte prestazioni.

Il progetto realizzato da X-Tomi Design è piuttosto semplice in quanto ha preso un esemplare in versione Veloce e ha eliminato la parte superiore del posteriore per creare un cassone piuttosto capiente. Naturalmente, il Tonale ha dovuto rinunciare alle due portiere posteriori e di conseguenza ai tre posti presenti sul retro.

Per il resto, il design del Tonale Pickup è rimasto invariato rispetto al modello standard. La parte frontale è caratterizzata da un cofano motore muscoloso, dai nuovi gruppi ottici con tre elementi a LED, dall’ampio trilobo centrale con il logo Alfa Romeo e dalla griglia inferiore a nido d’ape affiancata da due prese d’aria.

Niente versione pick-up per l’ultimo modello del Biscione

Il profilo laterale è caratterizzato da cerchi in lega a cinque fuori con pinze freno rosse nascoste dietro, da calotte degli specchietti retrovisori esterni in nero con la bandiera italiana e da minigonne laterali con archi passaruota neri. L’intero Tonale Pickup è rivestito nella colorazione blu disponibile in gamma.

Proprio come le versioni cuopé, spider e GTA viste in precedenza, non c’è alcuna possibilità che la casa automobilistica di Arese porti sul mercato un Alfa Romeo Tonale Pickup. Tuttavia, c’è ancora speranza per una variante completamente elettrica e per quella Quadrifoglio ad alte prestazioni.

Ricordiamo che il nuovo Tonale viene offerto con un motore ibrido da 1.5 litri in due versioni, un turbodiesel da 1.6 litri, un turbo benzina da 2 litri e la versione PHEV con batteria da 15,5 kWh in grado di assicurare fino a 60 km di autonomia con una singola ricarica.