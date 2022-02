Peugeot 208: alcune unità richiamate per un problema

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore un richiamo per la nuova Peugeot 208 in Brasile per un possibile malfunzionamento della pompa del carburante. Il bando riguarda solo 36 unità del modello, con date di produzione comprese tra il 30 luglio e il 6 agosto 2021. L’anno scorso, la Peugeot 208 ha immatricolato esattamente 16.342 unità in Brasile.

In Brasile richiamate alcune unità di Peugeot 208 per un problema alla pompa del carburante

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica del leone, è stata individuata la possibilità che la pompa del carburante della nuova Peugeot 208 abbia dei malfunzionamenti, che potrebbero provocare un’interruzione dell’erogazione di carburante al motore mentre il veicolo è in movimento. Un guasto potrebbe comportare il rischio di incidenti, con danni agli occupanti dell’auto e/o a terzi.

La riparazione prevede la sostituzione della pompa del carburante sui modelli interessati. La riparazione, della durata di circa 30 minuti, può essere programmata gratuitamente presso qualsiasi concessionaria del marchio. Il problema riguarda le 36 unità della nuova 208 con numerazione telaio non sequenziale (ultime otto cifre) da NG516542 a NG518309.

Questo è il secondo richiamo della nuova generazione del 208 in Brasile. Nel luglio 2021 il marchio aveva richiamato le unità per guasto dell’asse della sospensione posteriore . Per ulteriori informazioni ai proprietari, il marchio fornisce il numero di telefono 0800-703-2424 e il sito Web www.peugeot.com.br.

Non è la prima volta che Peugeot 208 viene richiamata. Del resto negli ultimi anni le campagne di sicurezza delle case automobilistiche si sono moltiplicate a livello globale per garantire sempre di più la sicurezza di chi si mette alla guida di un’auto e dei loro passeggeri. Vi avviseremo nel caso in cui a proposito di questo richiamo ci saranno ulteriori novità nelle prossime ore.

