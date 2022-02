Peugeot e Citroen: gestione separata in Cina?

Arrivano novità importanti per Stellantis dalla Cina a proposito di Peugeot e Citroen. Il gruppo automobilistico dal 2010 ha una joint venture con GAC (tramite l’ex FCA), ma ha anche un’altra joint venture con Dongfeng ( tramite l’ex PSA).

Dopo essere diventata azionista di maggioranza nella sua joint venture con Guangzhou Automobile (GAC) nel gennaio 2022, Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares starebbe sviluppando la sua joint venture con Dongfeng Motor, denominata Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile (DPCA), per gestire separatamente le vendite dei due marchi sul suolo cinese.

Peugeot e Citroen: Stellantis potrebbe gestire separatamente i due marchi in Cina

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Cina, Dongfeng Peugeot sarebbe gestita direttamente da Stellantis mentre Dongfeng Citroën sarebbe amministrata dal suo partner Dongfeng Motors. Potrebbero quindi verificarsi cambiamenti all’interno delle divisioni commerciali. I due azionisti sono attualmente in trattativa, ma la compagine sociale rimarrebbe la stessa.

Ricordiamo che il gruppo Stellantis nel 2021 ha visto raddoppiare le sue vendite in Cina superando quota 100 mila per la prima volta dopo diversi anni. Dongfeng Citroën cha registrato una crescita delle vendite migliore (+137 per cento) rispetto a Dongfeng Peugeot (+74 per cento).

I due veicoli più venduti nel 2021 dalla joint venture DPCA sono stati il ​​Versailles C5 X (12.100 unità) e C5 Aircross (10.600 unità). Nonostante ciò, la quota di mercato del gruppo in Cina è inferiore allo 0,4 per cento su un mercato di 26,3 milioni di unità.

Il prossimo 1 marzo Stellantis dovrebbe svelare la sua strategia per la Cina e sapremo se Peugeot e Citroen saranno gestite separatamente nei prossimi anni o se vi saranno ulteriori cambiamenti. Ricordiamo che il gruppo automobilistico intende rilanciarsi in grande stile in Cina considerato un mercato fondamentale a livello globale nel settore automobilistico.

